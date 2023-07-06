Из-за дождя в Кургане затопило улицу. Видео

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Курганские водители жалуются на лужи (архивное фото) Фото:

Жители Кургана жалуются на большие лужи на улице города рядом с ТРЦ «Гиперсити». Об этом сообщается в telegram-канале «Короче, Курган».

«Обстановка после дождя на дороге под мостом возле Гипера», — там подписано видео с лужами рядом с тротуаром. Также соответствующая информация появилась в группе «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане дожди затопили остановку возле Центрального рынка. Глубина лужи, со слов очевидцев, достигает до десяти сантиметров.

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Жители Кургана жалуются на большие лужи на улице города рядом с ТРЦ «Гиперсити». Об этом сообщается в telegram-канале «Короче, Курган». «Обстановка после дождя на дороге под мостом возле Гипера», — там подписано видео с лужами рядом с тротуаром. Также соответствующая информация появилась в группе «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Кургане дожди затопили остановку возле Центрального рынка. Глубина лужи, со слов очевидцев, достигает до десяти сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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