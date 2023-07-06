Курганские водители жалуются на лужи (архивное фото)
Жители Кургана жалуются на большие лужи на улице города рядом с ТРЦ «Гиперсити». Об этом сообщается в telegram-канале «Короче, Курган».
«Обстановка после дождя на дороге под мостом возле Гипера», — там подписано видео с лужами рядом с тротуаром. Также соответствующая информация появилась в группе «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане дожди затопили остановку возле Центрального рынка. Глубина лужи, со слов очевидцев, достигает до десяти сантиметров.
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