Курганские водители жалуются на лужи (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана жалуются на большие лужи на улице города рядом с ТРЦ «Гиперсити». Об этом сообщается в telegram-канале «Короче, Курган».

«Обстановка после дождя на дороге под мостом возле Гипера», — там подписано видео с лужами рядом с тротуаром. Также соответствующая информация появилась в группе «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане дожди затопили остановку возле Центрального рынка. Глубина лужи, со слов очевидцев, достигает до десяти сантиметров.