19 июня 2023

В Кургане после дождей затапливает остановку возле Центрального рынка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центральный рынок. Курган , центральный рынок
Курганцы пожаловались властям из-за затопляемой остановки рядом с Центральным рынком Фото:

Жители Кургана жалуются, что после дождей рядом с Центральным рынком затапливает остановку. По словам очевидцев, там набегают лужи глубиной до десяти сантиметров. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

«Уважаемая администрация! А вы не хотите задать вопрос подрядчику, который сделал так дорогу, какого черта? Что чуть дождик пройдет около остановки не пройти? Кто будет за это отвечать? Что вся вода с рынка и с мебельного стекает сюда? Лужа 10 сантиметров глубиной», — написала жительница города в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото, опубликованных горожанкой видно, что людям приходится преодолевать лужу с помощью деревянных поддонов.

URA.RU обратилось в администрацию города Кургана за комментарием по данной ситуации. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске дети прыгают по поддонам, чтобы добраться в подтопленную школу. По словам очевидца, вход в учебное заведение затапливался талыми водами.

В Кургане затопило остановку возле Центрального рынка
В Кургане затопило остановку возле Центрального рынка
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Кургана жалуются, что после дождей рядом с Центральным рынком затапливает остановку. По словам очевидцев, там набегают лужи глубиной до десяти сантиметров. Об этом горожане сообщают в соцсетях. «Уважаемая администрация! А вы не хотите задать вопрос подрядчику, который сделал так дорогу, какого черта? Что чуть дождик пройдет около остановки не пройти? Кто будет за это отвечать? Что вся вода с рынка и с мебельного стекает сюда? Лужа 10 сантиметров глубиной», — написала жительница города в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото, опубликованных горожанкой видно, что людям приходится преодолевать лужу с помощью деревянных поддонов. URA.RU обратилось в администрацию города Кургана за комментарием по данной ситуации. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске дети прыгают по поддонам, чтобы добраться в подтопленную школу. По словам очевидца, вход в учебное заведение затапливался талыми водами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...