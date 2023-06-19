Жители Кургана жалуются, что после дождей рядом с Центральным рынком затапливает остановку. По словам очевидцев, там набегают лужи глубиной до десяти сантиметров. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
«Уважаемая администрация! А вы не хотите задать вопрос подрядчику, который сделал так дорогу, какого черта? Что чуть дождик пройдет около остановки не пройти? Кто будет за это отвечать? Что вся вода с рынка и с мебельного стекает сюда? Лужа 10 сантиметров глубиной», — написала жительница города в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото, опубликованных горожанкой видно, что людям приходится преодолевать лужу с помощью деревянных поддонов.
URA.RU обратилось в администрацию города Кургана за комментарием по данной ситуации. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринске дети прыгают по поддонам, чтобы добраться в подтопленную школу. По словам очевидца, вход в учебное заведение затапливался талыми водами.
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