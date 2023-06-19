В Кургане после дождей затапливает остановку возле Центрального рынка. Фото

20 июня 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Курганцы пожаловались властям из-за затопляемой остановки рядом с Центральным рынком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана жалуются, что после дождей рядом с Центральным рынком затапливает остановку. По словам очевидцев, там набегают лужи глубиной до десяти сантиметров. Об этом горожане сообщают в соцсетях. «Уважаемая администрация! А вы не хотите задать вопрос подрядчику, который сделал так дорогу, какого черта? Что чуть дождик пройдет около остановки не пройти? Кто будет за это отвечать? Что вся вода с рынка и с мебельного стекает сюда? Лужа 10 сантиметров глубиной», — написала жительница города в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото, опубликованных горожанкой видно, что людям приходится преодолевать лужу с помощью деревянных поддонов. URA.RU обратилось в администрацию города Кургана за комментарием по данной ситуации. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске дети прыгают по поддонам, чтобы добраться в подтопленную школу. По словам очевидца, вход в учебное заведение затапливался талыми водами. В Кургане затопило остановку возле Центрального рынка Фото: группа «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Кургана жалуются, что после дождей рядом с Центральным рынком затапливает остановку. По словам очевидцев, там набегают лужи глубиной до десяти сантиметров. Об этом горожане сообщают в соцсетях. «Уважаемая администрация! А вы не хотите задать вопрос подрядчику, который сделал так дорогу, какого черта? Что чуть дождик пройдет около остановки не пройти? Кто будет за это отвечать? Что вся вода с рынка и с мебельного стекает сюда? Лужа 10 сантиметров глубиной», — написала жительница города в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото, опубликованных горожанкой видно, что людям приходится преодолевать лужу с помощью деревянных поддонов. URA.RU обратилось в администрацию города Кургана за комментарием по данной ситуации. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске дети прыгают по поддонам, чтобы добраться в подтопленную школу. По словам очевидца, вход в учебное заведение затапливался талыми водами.