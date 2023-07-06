Для сотрудников Пермской художественной галереи провели экскурсию на стройке нового здания музея. Коллектив во главе с директором Юлией Тавризян прогулялся по своему будущему новому месту работы. Увиденным музейщики остались довольны.
«Новый дом для галереи планируется ввести в эксплуатацию в конце первого квартала 2024 года. А пока… думаем о переезде, считаем ресурсы, делим площади, анализируем, что еще нужно предусмотреть для великого переселения… Пытаемся представить, как будет выглядеть наш новый дом после окончания строительных работ, надеемся, что все планы свершатся… А виды из окон нового дома шикарные!» — говорится в telegram-канале галереи.
Сейчас Пермская художественная галерея расположена в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора. Осенью музей закроется для подготовки к переезду.
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