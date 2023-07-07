Гокорпорация ВЭБ.РФ поможет Перми получить 30 новых трамваев

Госкорпорация ВЭБ.РФ профинансировало изготовление и поставку в Пермь 30 новых трамваев. Сумма инвестиций составила 1,7 млрд рублей, указано на сайте корпорации.
«ВЭБ.РФ профинансировал 1,7 млрд рублей, которые будут направлены на изготовление и поставку 30 трамваев», — говорится на сайте ВЭБ.РФ. Транспорт будет поставлен в краевую столицу в рамках заключенного ранее концессионного соглашения. Его реализацией занимается пермское подразделение столичного ООО «Мовиста регионы».
Соглашение предусматривает модернизацию в Перми трамвайной сети и подвижного состава. Первые два трамвая «Львенок» поступили в краевую столицу Прикамья в рамках концессии в начале июня.
Срок концессионного соглашения рассчитан на 20 лет. За это время концессионер должен приобрести 44 новых трамвая, переложить 35 км путей, реконструировать семь тяговых подстанций и трамвайного депо. Общий объем капиталовложений в инфраструктуру превысит 16 млрд рублей.
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