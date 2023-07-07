Гокорпорация ВЭБ.РФ поможет Перми получить 30 новых трамваев

Госкорпорация ВЭБ.РФ поможет Перми получить 30 новых трамваев

07 июля 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Первые два трамвая уже поступили в Пермь в рамках концессии Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Госкорпорация ВЭБ.РФ профинансировало изготовление и поставку в Пермь 30 новых трамваев. Сумма инвестиций составила 1,7 млрд рублей, указано на сайте корпорации. «ВЭБ.РФ профинансировал 1,7 млрд рублей, которые будут направлены на изготовление и поставку 30 трамваев», — говорится на сайте ВЭБ.РФ. Транспорт будет поставлен в краевую столицу в рамках заключенного ранее концессионного соглашения. Его реализацией занимается пермское подразделение столичного ООО «Мовиста регионы». Соглашение предусматривает модернизацию в Перми трамвайной сети и подвижного состава. Первые два трамвая «Львенок» поступили в краевую столицу Прикамья в рамках концессии в начале июня. Срок концессионного соглашения рассчитан на 20 лет. За это время концессионер должен приобрести 44 новых трамвая, переложить 35 км путей, реконструировать семь тяговых подстанций и трамвайного депо. Общий объем капиталовложений в инфраструктуру превысит 16 млрд рублей.

Госкорпорация ВЭБ.РФ профинансировало изготовление и поставку в Пермь 30 новых трамваев. Сумма инвестиций составила 1,7 млрд рублей, указано на сайте корпорации. «ВЭБ.РФ профинансировал 1,7 млрд рублей, которые будут направлены на изготовление и поставку 30 трамваев», — говорится на сайте ВЭБ.РФ. Транспорт будет поставлен в краевую столицу в рамках заключенного ранее концессионного соглашения. Его реализацией занимается пермское подразделение столичного ООО «Мовиста регионы». Соглашение предусматривает модернизацию в Перми трамвайной сети и подвижного состава. Первые два трамвая «Львенок» поступили в краевую столицу Прикамья в рамках концессии в начале июня. Срок концессионного соглашения рассчитан на 20 лет. За это время концессионер должен приобрести 44 новых трамвая, переложить 35 км путей, реконструировать семь тяговых подстанций и трамвайного депо. Общий объем капиталовложений в инфраструктуру превысит 16 млрд рублей.