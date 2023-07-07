Гокорпорация ВЭБ.РФ поможет Перми получить 30 новых трамваев

Госкорпорация ВЭБ.РФ поможет Перми получить 30 новых трамваев
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамваи и кондуктор. Пермь, трамвай, трамвай львенок
Первые два трамвая уже поступили в Пермь в рамках концессии Фото:

Госкорпорация ВЭБ.РФ профинансировало изготовление и поставку в Пермь 30 новых трамваев. Сумма инвестиций составила 1,7 млрд рублей, указано на сайте корпорации.

«ВЭБ.РФ профинансировал 1,7 млрд рублей, которые будут направлены на изготовление и поставку 30 трамваев», — говорится на сайте ВЭБ.РФ. Транспорт будет поставлен в краевую столицу в рамках заключенного ранее концессионного соглашения. Его реализацией занимается пермское подразделение столичного ООО «Мовиста регионы».

Соглашение предусматривает модернизацию в Перми трамвайной сети и подвижного состава. Первые два трамвая «Львенок» поступили в краевую столицу Прикамья в рамках концессии в начале июня.

Срок концессионного соглашения рассчитан на 20 лет. За это время концессионер должен приобрести 44 новых трамвая, переложить 35 км путей, реконструировать семь тяговых подстанций и трамвайного депо. Общий объем капиталовложений в инфраструктуру превысит 16 млрд рублей.

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Госкорпорация ВЭБ.РФ профинансировало изготовление и поставку в Пермь 30 новых трамваев. Сумма инвестиций составила 1,7 млрд рублей, указано на сайте корпорации. «ВЭБ.РФ профинансировал 1,7 млрд рублей, которые будут направлены на изготовление и поставку 30 трамваев», — говорится на сайте ВЭБ.РФ. Транспорт будет поставлен в краевую столицу в рамках заключенного ранее концессионного соглашения. Его реализацией занимается пермское подразделение столичного ООО «Мовиста регионы». Соглашение предусматривает модернизацию в Перми трамвайной сети и подвижного состава. Первые два трамвая «Львенок» поступили в краевую столицу Прикамья в рамках концессии в начале июня. Срок концессионного соглашения рассчитан на 20 лет. За это время концессионер должен приобрести 44 новых трамвая, переложить 35 км путей, реконструировать семь тяговых подстанций и трамвайного депо. Общий объем капиталовложений в инфраструктуру превысит 16 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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