Депутат ГД дал властям Хакасии три дня на решение проблем с зарплатами учителей и медиков

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Сокол дал властям Хакасии три дня на выплату удержанной зарплаты учителям и врачам скорой помощи. В противном случае он пообещал направить жалобу Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову о невыполнении обязательств властей социального блока региона.
«Подготовил письмо на имя Генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова. Если Правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в Генеральную Прокуратуру и пеняйте на себя. Остается три дня!» — написал Сокол в своем telegram-канале. По его словам, ему поступает множество жалоб от учителей Хакасии об уменьшении зарплаты «из-за недоработок».
Сокол отметил, что власти республики также не решают проблемы задержки заработной платы у врачей скорой помощи. «Уже 200 медицинских работников в Абакане написали обращение в прокуратуру по поводу долгов по зарплате, но республиканское правительство предпочитает создавать только видимость работы», — сообщил депутат. Он призвал вернуть деньги учителям и работникам скорой помощи.
Он напомнил, что государственный долг региона достиг 25 миллиардов рублей. По его словам, действия властей могут привести к «экономическому коллапсу». Сокол отметил нежелание властей решать проблемы жителей.
Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Сокол дал властям Хакасии три дня на выплату удержанной зарплаты учителям и врачам скорой помощи. В противном случае он пообещал направить жалобу Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову о невыполнении обязательств властей социального блока региона. «Подготовил письмо на имя Генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова. Если Правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в Генеральную Прокуратуру и пеняйте на себя. Остается три дня!» — написал Сокол в своем telegram-канале. По его словам, ему поступает множество жалоб от учителей Хакасии об уменьшении зарплаты «из-за недоработок». Сокол отметил, что власти республики также не решают проблемы задержки заработной платы у врачей скорой помощи. «Уже 200 медицинских работников в Абакане написали обращение в прокуратуру по поводу долгов по зарплате, но республиканское правительство предпочитает создавать только видимость работы», — сообщил депутат. Он призвал вернуть деньги учителям и работникам скорой помощи. Он напомнил, что государственный долг региона достиг 25 миллиардов рублей. По его словам, действия властей могут привести к «экономическому коллапсу». Сокол отметил нежелание властей решать проблемы жителей.