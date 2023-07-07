Депутат ГД дал властям Хакасии три дня на решение проблем с зарплатами учителей и медиков

07 июля 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Врачам скорой помощи задерживают заработную плату, сообщил Сергей Сокол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Сокол дал властям Хакасии три дня на выплату удержанной зарплаты учителям и врачам скорой помощи. В противном случае он пообещал направить жалобу Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову о невыполнении обязательств властей социального блока региона. «Подготовил письмо на имя Генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова. Если Правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в Генеральную Прокуратуру и пеняйте на себя. Остается три дня!» — написал Сокол в своем telegram-канале . По его словам, ему поступает множество жалоб от учителей Хакасии об уменьшении зарплаты «из-за недоработок». Сокол отметил, что власти республики также не решают проблемы задержки заработной платы у врачей скорой помощи. «Уже 200 медицинских работников в Абакане написали обращение в прокуратуру по поводу долгов по зарплате, но республиканское правительство предпочитает создавать только видимость работы», — сообщил депутат. Он призвал вернуть деньги учителям и работникам скорой помощи. Он напомнил, что государственный долг региона достиг 25 миллиардов рублей. По его словам, действия властей могут привести к «экономическому коллапсу». Сокол отметил нежелание властей решать проблемы жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Сокол дал властям Хакасии три дня на выплату удержанной зарплаты учителям и врачам скорой помощи. В противном случае он пообещал направить жалобу Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову о невыполнении обязательств властей социального блока региона. «Подготовил письмо на имя Генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова. Если Правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в Генеральную Прокуратуру и пеняйте на себя. Остается три дня!» — написал Сокол в своем telegram-канале. По его словам, ему поступает множество жалоб от учителей Хакасии об уменьшении зарплаты «из-за недоработок». Сокол отметил, что власти республики также не решают проблемы задержки заработной платы у врачей скорой помощи. «Уже 200 медицинских работников в Абакане написали обращение в прокуратуру по поводу долгов по зарплате, но республиканское правительство предпочитает создавать только видимость работы», — сообщил депутат. Он призвал вернуть деньги учителям и работникам скорой помощи. Он напомнил, что государственный долг региона достиг 25 миллиардов рублей. По его словам, действия властей могут привести к «экономическому коллапсу». Сокол отметил нежелание властей решать проблемы жителей.