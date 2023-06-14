Куда поступать в 2023 году: самые популярные профессии

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Самая востребованная профессия — программист Фото:

В ближайшие месяцы начнется прием документов на поступление в учебные учреждения. Однако многие выпускники школ сталкиваются с проблемами при выборе будущей специальности. URA.RU приводит топ самых популярных и востребованных профессий в 2023 году, а также рассказывает о специальностях, которые уже устарели.

Топ-5 востребованных профессий

  • Инженер по искусственному интеллекту

Программисты, которые умеют работать с искусственным интеллектом в наше время необходимы во многих компаниях. Они занимаются созданием и обучением системы, которая будет самостоятельно делать выводы и принимать решения.

«Самая востребованная профессия — программист, спрос на нее в течение года увеличился на 72% только в России», — рассказал основатель международной компании Involta Алекс Концов, его слова передает РИА Новости.

  • Медицинский работник

Пандемия показала многие проблемы в системе здравоохранения, среди которых оказался дефицит медицинских работников. Сейчас многие отказываются рассматривать данную профессию для поступления из-за стереотипа о невысоких зарплатах. Однако, сегодня врачи, которые работают в частных клиниках получают достойное вознаграждение, а также имеют возможность профессионального роста. К тому же, с 1 января 2023 года правительство РФ постановило выдавать среднему и младшему медперсоналу ежемесячную надбавку к зарплате.

«Мир вокруг медицинского персонала развивается более стремительно, чем вокруг большинства других профессий. <…> Также остро требуются специалисты по уходу за пациентами и сиделки», — отмечает директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» Виталина Левашова.

  • SMM-менеджер

Сегодня практически каждому бизнесу необходим аккаунт в соцсетях. Вести аккаунт должен специалист. Именно благодаря ему можно развивать и продвигать свою компанию. SMM — один из главных инструментов интернет-маркетинга. Самые распространенные обязанности такого работника — создание контента для страницы бизнеса и настройка таргетированной рекламы.

  • Психотерапевт, психолог

С 2021 года по 2022 год количество обращений к этим специалистам увеличилось в семь раз. В обществе растет потребность в заботе о ментальном здоровье. Специалисты данной сферы занимаются диагностикой, лечением и профилактикой развития нарушений психики и психосоматики человека в результате стрессов, перенесенных заболеваний, эмоциональных травм. Одним из основных навыков врача-психотерапевта является умение располагать к себе пациента путем доверительного общения.

  • Инженер

Представители данных профессий разрабатывают и внедряют новые технологии. Благодаря им наша жизнь становится легче и комфортнее. Они внедряют в производство и наш быт автоматизированные системы, роботизируют рутинные работы.

«Рабочие специальности — это та сфера, на которую стоит обратить свое внимание. Все отрасли, где требуются такие специалисты, уже несколько лет бьют тревогу о нехватке кадров», — таким мнением с РИА Новости поделилась Светлана Соловьева, HRD международной сети автосервисов FIT SERVICE.

  • Специалист нефтегазовой отрасли

Нефтегазовый сектор остается значимой частью российской экономики. Сейчас в этой сфере наблюдается отток специалистов: предприятия в основном находятся в северных регионах, погодные условия которых для многих людей не подходят. Кроме того, сотрудники стареют и выходят на пенсию, а молодые люди мало интересуются этой отраслью.

  • Финансовый аналитик

Специалист, который управляет денежными потоками организации, анализирует последние тенденции финансовых рынков и следит за повышением эффективности работы компании. Популярность этой профессии растет, так как на рынке появляются все новые инструменты, товары и услуги, в которых необходимо разбираться.

Топ-6 устаревших профессий

Издание «Атлас новых профессий» приводит топ профессий, которые совсем скоро станут менее востребованы:

  • Бухгалтер

Уже сейчас благодаря специальному софту новые работники могут довольно быстро освоить с базовыми операциями по бухгалтерскому учету. В будущем компьютерные программы смогут полностью заменить людей.

  • Экскурсовод

Экскурсоводов вскоре заменят виртуальные гиды и специальные туристические программы и приложения, позволяющие сориентироваться на местности и узнать всю необходимую информацию по темам, интересующим конкретного пользователя, а на смену стандартным турам и экскурсиям придут индивидуальные программы.

  • Корректор

Развиваются автоматические системы проверки текстов, которые учитывают все особенности правописания в любом языке — уже сейчас можно проверить орфографию и пунктуацию в документе Word или браузере. Пока что эти программы несовершенны, но в ближайшем будущем с развитием технологий анализа текста они уже смогут заменить человека.

  • Копирайтер

Компьютерные программы, подключенные к огромным базам данных с текстами уже сейчас могут генерировать тексты на любые темы, используя стандартные синтаксические конструкции.

  • Менеджер по кредитам

В настоящее время можно подавать заявки на оформление кредита онлайн. В скором времени компьютерные программы будут выдавать кредит, запрашивая информацию о потенциальном клиенте в базах big data.

  • Бильд-редактор

Работа специалиста по подбору иллюстраций в издание в ближайшем будущем станет бессмысленна. Алгоритм поиска фотографий и картинок в Сети позволит авторам текстов иметь дело и с текстом, и с картинками, и с видео.

  • Нотариус

Развитие сервисов удаленного доступа для оформления документов и совершения банковских операций с использованием электронной подписи, возможность подключения к базам данных с целью проверки подлинности личности, платежеспособности или несудимости делают функции нотариуса устаревшими. Вскоре эта профессия может сохраняться только благодаря нормам законодательства.

Как определить востребованность профессии?

  1. Можно обратиться к организациям и институтам, проводящим исследования о профессиях. Специалисты могут пригодиться, приведя данные об изменениях в той или иной отрасли. В этом могут помочь: «Атлас новых профессий», «Эйч» и HH.ru.
  2. Степень востребованности профессии также отражают в городских и районных Центрах занятости и трудоустройства. Характерной чертой востребованности профессии является запрос на конкретного специалиста, вакансии.
  3. Рассмотрите изменения в обществе. Например, старение населения может привести к увеличению спроса на медицинских работников и специалистов по уходу за пожилыми людьми.
  4. Обратите внимание на искусственный интеллект, автоматизацию интернет вещей, большие данные и информационная безопасность — они сейчас активно развиваются и могут иметь влияние на будущие профессии.
  5. Развивайте soft skills (гибкие навыки), которые так или иначе важны во всех профессиях. Они не связаны с конкретной профессией, но помогают хорошо выполнять свою работу и важны для карьеры.
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В ближайшие месяцы начнется прием документов на поступление в учебные учреждения. Однако многие выпускники школ сталкиваются с проблемами при выборе будущей специальности. URA.RU приводит топ самых популярных и востребованных профессий в 2023 году, а также рассказывает о специальностях, которые уже устарели. Программисты, которые умеют работать с искусственным интеллектом в наше время необходимы во многих компаниях. Они занимаются созданием и обучением системы, которая будет самостоятельно делать выводы и принимать решения. «Самая востребованная профессия — программист, спрос на нее в течение года увеличился на 72% только в России», — рассказал основатель международной компании Involta Алекс Концов, его слова передает РИА Новости. Пандемия показала многие проблемы в системе здравоохранения, среди которых оказался дефицит медицинских работников. Сейчас многие отказываются рассматривать данную профессию для поступления из-за стереотипа о невысоких зарплатах. Однако, сегодня врачи, которые работают в частных клиниках получают достойное вознаграждение, а также имеют возможность профессионального роста. К тому же, с 1 января 2023 года правительство РФ постановило выдавать среднему и младшему медперсоналу ежемесячную надбавку к зарплате. «Мир вокруг медицинского персонала развивается более стремительно, чем вокруг большинства других профессий. <…> Также остро требуются специалисты по уходу за пациентами и сиделки», — отмечает директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» Виталина Левашова. Сегодня практически каждому бизнесу необходим аккаунт в соцсетях. Вести аккаунт должен специалист. Именно благодаря ему можно развивать и продвигать свою компанию. SMM — один из главных инструментов интернет-маркетинга. Самые распространенные обязанности такого работника — создание контента для страницы бизнеса и настройка таргетированной рекламы. С 2021 года по 2022 год количество обращений к этим специалистам увеличилось в семь раз. В обществе растет потребность в заботе о ментальном здоровье. Специалисты данной сферы занимаются диагностикой, лечением и профилактикой развития нарушений психики и психосоматики человека в результате стрессов, перенесенных заболеваний, эмоциональных травм. Одним из основных навыков врача-психотерапевта является умение располагать к себе пациента путем доверительного общения. Представители данных профессий разрабатывают и внедряют новые технологии. Благодаря им наша жизнь становится легче и комфортнее. Они внедряют в производство и наш быт автоматизированные системы, роботизируют рутинные работы. «Рабочие специальности — это та сфера, на которую стоит обратить свое внимание. Все отрасли, где требуются такие специалисты, уже несколько лет бьют тревогу о нехватке кадров», — таким мнением с РИА Новости поделилась Светлана Соловьева, HRD международной сети автосервисов FIT SERVICE. Нефтегазовый сектор остается значимой частью российской экономики. Сейчас в этой сфере наблюдается отток специалистов: предприятия в основном находятся в северных регионах, погодные условия которых для многих людей не подходят. Кроме того, сотрудники стареют и выходят на пенсию, а молодые люди мало интересуются этой отраслью. Специалист, который управляет денежными потоками организации, анализирует последние тенденции финансовых рынков и следит за повышением эффективности работы компании. Популярность этой профессии растет, так как на рынке появляются все новые инструменты, товары и услуги, в которых необходимо разбираться. Издание «Атлас новых профессий» приводит топ профессий, которые совсем скоро станут менее востребованы: Уже сейчас благодаря специальному софту новые работники могут довольно быстро освоить с базовыми операциями по бухгалтерскому учету. В будущем компьютерные программы смогут полностью заменить людей. Экскурсоводов вскоре заменят виртуальные гиды и специальные туристические программы и приложения, позволяющие сориентироваться на местности и узнать всю необходимую информацию по темам, интересующим конкретного пользователя, а на смену стандартным турам и экскурсиям придут индивидуальные программы. Развиваются автоматические системы проверки текстов, которые учитывают все особенности правописания в любом языке — уже сейчас можно проверить орфографию и пунктуацию в документе Word или браузере. Пока что эти программы несовершенны, но в ближайшем будущем с развитием технологий анализа текста они уже смогут заменить человека. Компьютерные программы, подключенные к огромным базам данных с текстами уже сейчас могут генерировать тексты на любые темы, используя стандартные синтаксические конструкции. В настоящее время можно подавать заявки на оформление кредита онлайн. В скором времени компьютерные программы будут выдавать кредит, запрашивая информацию о потенциальном клиенте в базах big data. Работа специалиста по подбору иллюстраций в издание в ближайшем будущем станет бессмысленна. Алгоритм поиска фотографий и картинок в Сети позволит авторам текстов иметь дело и с текстом, и с картинками, и с видео. Развитие сервисов удаленного доступа для оформления документов и совершения банковских операций с использованием электронной подписи, возможность подключения к базам данных с целью проверки подлинности личности, платежеспособности или несудимости делают функции нотариуса устаревшими. Вскоре эта профессия может сохраняться только благодаря нормам законодательства.
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