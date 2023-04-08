Как получить налоговый вычет за лечение в 2023 году

Максимальная сумма для вычета составляет 120 000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России можно оформить налоговый вычет на лечение в размере 13% от всей суммы. URA.RU приводит главную информацию о способах получения и размерах выплат.

За какой вид лечения можно получить налоговый вычет

Налоговый вычет на лечение распространяется на все медицинские услуги. В них входят: сбор анализов, проведение обследований, процедур, операций, покупка лекарства и медицинских препаратов. Для получения вычета перед покупкой лекарств стоит взять с собой рецепт от врача.

Сколько можно вернуть денег за лечение

Если человек платит НДФЛ, то он может вернуть 13% от стоимости медицинской услуги или товара. Однако в России действуют ограничения на вычет, нельзя вернуть больше 15 600 рублей в год.

Однако существуют отдельные виды, на которые не действует лимит. Посмотреть такой список можно на сайте правительства РФ. Например, человек может вернуть 78 000 рублей за операцию, которая стоила ему 600 000 рублей. Для подтверждения дорогостоящего лечения следует предоставить справку с кодом 02.

Как оформить налоговый вычет

В России существует два способа вернуть деньги за лечение: через налоговую инспекцию или через работодателя. В первом случае подавать документы на вычет можно только через год после оплаты лечения, а через работодателя заявку на вычет можно оформить сразу после оплаты.

Какие документы нужно предоставить

Перед обращением в Налоговую инспекцию следует собрать необходимые документы: декларация 3-НДФЛ, справка 2-НДФЛ о доходах, договор с медицинским учреждением, чек или квитанция об оплате, справка об оплате медицинских услуг, рецепт на лекарства, лицензия медицинского учреждения. Однако на проверку документов и отправку денег уйдет не меньше четырех месяцев.

Получение выплаты через работодателя отличается только обращением в дополнительные инстанции. Однако в таком случае сумма вычета будет приходить вместе с зарплатой, с нее не будет сниматься НДФЛ.