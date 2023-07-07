07 июля 2023
06 июля 2023

В ХМАО завели дело на рыбаков за улов осетров и стерляди. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Добычей злоумышленников стали две стерляди и четыре сибирских осетра Фото:

На трассе Нижневартовск — Радужный (ХМАО) сотрудниками ГИБДД задержаны браконьеры с уловом краснокнижной рыбы на сумму около двух миллионов рублей. Против злоумышленников возбуждены уголовные дела. Об этом сообщается в социальных сетях.

«В Югре сотрудники Госавтоинспекции выявили факт незаконной добычи краснокнижной рыбы двумя жителями Нижневартовска. Браконьеров задержали на автодороге Нижневартовск — Радужный в момент перевозки особо ценного улова. В результате незаконных действий браконьеров государству нанесен ущерб на сумму около двух миллионов рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «МВД МЕДИА».

Уточняется, что в машине одного злоумышленника находилось две незаконно добытые особи стерляди, а в багажнике второго — четыре краснокнижных сибирских осетра. Известно, что браконьеры поймали рыбу в местах нереста при помощи удочек.

Возбуждено уголовное дело. Оба правонарушителя на данный момент находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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На трассе Нижневартовск — Радужный (ХМАО) сотрудниками ГИБДД задержаны браконьеры с уловом краснокнижной рыбы на сумму около двух миллионов рублей. Против злоумышленников возбуждены уголовные дела. Об этом сообщается в социальных сетях. «В Югре сотрудники Госавтоинспекции выявили факт незаконной добычи краснокнижной рыбы двумя жителями Нижневартовска. Браконьеров задержали на автодороге Нижневартовск — Радужный в момент перевозки особо ценного улова. В результате незаконных действий браконьеров государству нанесен ущерб на сумму около двух миллионов рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «МВД МЕДИА». Уточняется, что в машине одного злоумышленника находилось две незаконно добытые особи стерляди, а в багажнике второго — четыре краснокнижных сибирских осетра. Известно, что браконьеры поймали рыбу в местах нереста при помощи удочек. Возбуждено уголовное дело. Оба правонарушителя на данный момент находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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