В ХМАО завели дело на рыбаков за улов осетров и стерляди. Видео

08 июля 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Добычей злоумышленников стали две стерляди и четыре сибирских осетра Фото: Сергей Русанов © URA.RU На трассе Нижневартовск — Радужный (ХМАО) сотрудниками ГИБДД задержаны браконьеры с уловом краснокнижной рыбы на сумму около двух миллионов рублей. Против злоумышленников возбуждены уголовные дела. Об этом сообщается в социальных сетях. «В Югре сотрудники Госавтоинспекции выявили факт незаконной добычи краснокнижной рыбы двумя жителями Нижневартовска. Браконьеров задержали на автодороге Нижневартовск — Радужный в момент перевозки особо ценного улова. В результате незаконных действий браконьеров государству нанесен ущерб на сумму около двух миллионов рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «МВД МЕДИА». Уточняется, что в машине одного злоумышленника находилось две незаконно добытые особи стерляди, а в багажнике второго — четыре краснокнижных сибирских осетра. Известно, что браконьеры поймали рыбу в местах нереста при помощи удочек. Возбуждено уголовное дело. Оба правонарушителя на данный момент находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

На трассе Нижневартовск — Радужный (ХМАО) сотрудниками ГИБДД задержаны браконьеры с уловом краснокнижной рыбы на сумму около двух миллионов рублей. Против злоумышленников возбуждены уголовные дела. Об этом сообщается в социальных сетях. «В Югре сотрудники Госавтоинспекции выявили факт незаконной добычи краснокнижной рыбы двумя жителями Нижневартовска. Браконьеров задержали на автодороге Нижневартовск — Радужный в момент перевозки особо ценного улова. В результате незаконных действий браконьеров государству нанесен ущерб на сумму около двух миллионов рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «МВД МЕДИА». Уточняется, что в машине одного злоумышленника находилось две незаконно добытые особи стерляди, а в багажнике второго — четыре краснокнижных сибирских осетра. Известно, что браконьеры поймали рыбу в местах нереста при помощи удочек. Возбуждено уголовное дело. Оба правонарушителя на данный момент находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.