Во время стройки на рабочего упала плита в Санкт-Петербурге
На стройке в Санкт-Петербурге рабочего насмерть придавило плитой. Трагедия произошла на Киевской улице в Московском районе.
«На стройке жилого комплекса (ЖК) на Киевской улице, дом 7, мужчину придавило плитой. От полученных травм он погиб», — передает источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией. Инцидент произошел в Санкт-Петерубрге. Обстоятельства смерти рабочего уточняются.
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