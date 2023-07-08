В Санкт-Петербурге рабочего насмерть придавило плитой

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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, рабочие, стройка
Во время стройки на рабочего упала плита в Санкт-Петербурге Фото:

На стройке в Санкт-Петербурге рабочего насмерть придавило плитой. Трагедия произошла на Киевской улице в Московском районе.

«На стройке жилого комплекса (ЖК) на Киевской улице, дом 7, мужчину придавило плитой. От полученных травм он погиб», — передает источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией. Инцидент произошел в Санкт-Петерубрге. Обстоятельства смерти рабочего уточняются.

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На стройке в Санкт-Петербурге рабочего насмерть придавило плитой. Трагедия произошла на Киевской улице в Московском районе. «На стройке жилого комплекса (ЖК) на Киевской улице, дом 7, мужчину придавило плитой. От полученных травм он погиб», — передает источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией. Инцидент произошел в Санкт-Петерубрге. Обстоятельства смерти рабочего уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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