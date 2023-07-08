Минобороны РФ: в Запорожье повреждена украинская база горючего

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Армия России поразила базу, на которой Украина хранила горючее в Запорожье, передает Минобороны России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

База горючего для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражена в городе Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ», — говорится в telegram-канале ведомства. Также ликвидирован склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ возле Орехова Запорожской области. Также на запорожском направлении уничтожены личный состав и техника ВСУ вблизи Пятихаток и Орехова.

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База горючего для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражена в городе Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны России. «В Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ», — говорится в telegram-канале ведомства. Также ликвидирован склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ возле Орехова Запорожской области. Также на запорожском направлении уничтожены личный состав и техника ВСУ вблизи Пятихаток и Орехова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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