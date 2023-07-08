Минобороны РФ: в Запорожье повреждена украинская база горючего

База горючего для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражена в городе Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ», — говорится в telegram-канале ведомства. Также ликвидирован склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ возле Орехова Запорожской области. Также на запорожском направлении уничтожены личный состав и техника ВСУ вблизи Пятихаток и Орехова.
База горючего для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражена в городе Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны России. «В Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ», — говорится в telegram-канале ведомства. Также ликвидирован склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ возле Орехова Запорожской области. Также на запорожском направлении уничтожены личный состав и техника ВСУ вблизи Пятихаток и Орехова.