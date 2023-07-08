В Турции испугались, что Эрдоган вступит в войну с Россией

Зампред турецкой партии «Родина»: если Украина вступит в НАТО, то Турции придется воевать против РФ
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Ранее Эрдоган объявлял о праве Украины вступить в НАТО Фото:
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Если Украина станет членом НАТО, то Турция, согласно уставу альянса, должна будет вступить в конфликт с Россией. Об этом заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Утку Рейхан.

«Членство Украины в НАТО означает, что будет задействована пятая статья устава альянса. Это означает, что Турция вступит в войну с Россией. Этого ли хочет Реджеп Эдоган?» — написал Утку Рейхан в своем аккаунте в Twitter.

Ранее президент Турции заявлял, что Украина имеет право стать членом НАТО. Также Эрдоган отметил, что его страна активно ищет пути решения конфликта между Киевом и Москвой.

На данный момент Украина не выполнила ряд условий, который позволят ей стать членом альянса. Среди них — продолжающийся военный конфликт с Россией.

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Если Украина станет членом НАТО, то Турция, согласно уставу альянса, должна будет вступить в конфликт с Россией. Об этом заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Утку Рейхан. «Членство Украины в НАТО означает, что будет задействована пятая статья устава альянса. Это означает, что Турция вступит в войну с Россией. Этого ли хочет Реджеп Эдоган?» — написал Утку Рейхан в своем аккаунте в Twitter. Ранее президент Турции заявлял, что Украина имеет право стать членом НАТО. Также Эрдоган отметил, что его страна активно ищет пути решения конфликта между Киевом и Москвой. На данный момент Украина не выполнила ряд условий, который позволят ей стать членом альянса. Среди них — продолжающийся военный конфликт с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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