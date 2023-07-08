В Турции испугались, что Эрдоган вступит в войну с Россией

Если Украина станет членом НАТО, то Турция, согласно уставу альянса, должна будет вступить в конфликт с Россией. Об этом заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Утку Рейхан.
«Членство Украины в НАТО означает, что будет задействована пятая статья устава альянса. Это означает, что Турция вступит в войну с Россией. Этого ли хочет Реджеп Эдоган?» — написал Утку Рейхан в своем аккаунте в Twitter.
Ранее президент Турции заявлял, что Украина имеет право стать членом НАТО. Также Эрдоган отметил, что его страна активно ищет пути решения конфликта между Киевом и Москвой.
На данный момент Украина не выполнила ряд условий, который позволят ей стать членом альянса. Среди них — продолжающийся военный конфликт с Россией.
Если Украина станет членом НАТО, то Турция, согласно уставу альянса, должна будет вступить в конфликт с Россией. Об этом заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Утку Рейхан. «Членство Украины в НАТО означает, что будет задействована пятая статья устава альянса. Это означает, что Турция вступит в войну с Россией. Этого ли хочет Реджеп Эдоган?» — написал Утку Рейхан в своем аккаунте в Twitter. Ранее президент Турции заявлял, что Украина имеет право стать членом НАТО. Также Эрдоган отметил, что его страна активно ищет пути решения конфликта между Киевом и Москвой. На данный момент Украина не выполнила ряд условий, который позволят ей стать членом альянса. Среди них — продолжающийся военный конфликт с Россией.