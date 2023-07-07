07 июля 2023

В Белом доме объяснили, почему Украину не принимают в НАТО

Белый дом: Украина не выполнила условия для вступления в НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен, stock
Джон Кирби не торопится принять решение о вступлении Украины в состав НАТО Фото:

Власти Киева не выполнили требований НАТО, чтобы стать достойными членства альянса. Так координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, почему Украина до сих пор не вошла в состав НАТО.

«Есть определенные требования, которым должен соответствовать каждый член НАТО. Есть процесс выполнения этих требований. Украина этим требованиям еще не соответствует», — сказал он, передает CNN. К тому же, отметил Кирби, Украина до сих пор находится «посреди конфликта» с Россией.

Ранее Киев подал заявку на ускоренное вступление в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский попросил гарантий от Запада по поводу этого. Американские журналисты считают, что Украину не следует принимать в Североатлантический альянс из-за возможных рисков и больших потерь. В Китае считают, что НАТО, обещая членство в альянсе, заставляет Украину воевать против России.

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Власти Киева не выполнили требований НАТО, чтобы стать достойными членства альянса. Так координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, почему Украина до сих пор не вошла в состав НАТО. «Есть определенные требования, которым должен соответствовать каждый член НАТО. Есть процесс выполнения этих требований. Украина этим требованиям еще не соответствует», — сказал он, передает CNN. К тому же, отметил Кирби, Украина до сих пор находится «посреди конфликта» с Россией. Ранее Киев подал заявку на ускоренное вступление в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский попросил гарантий от Запада по поводу этого. Американские журналисты считают, что Украину не следует принимать в Североатлантический альянс из-за возможных рисков и больших потерь. В Китае считают, что НАТО, обещая членство в альянсе, заставляет Украину воевать против России.
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