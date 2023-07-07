В Белом доме объяснили, почему Украину не принимают в НАТО

Белый дом: Украина не выполнила условия для вступления в НАТО

Джон Кирби не торопится принять решение о вступлении Украины в состав НАТО Фото: Official White House / Cameron Smith

Власти Киева не выполнили требований НАТО, чтобы стать достойными членства альянса. Так координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, почему Украина до сих пор не вошла в состав НАТО.

«Есть определенные требования, которым должен соответствовать каждый член НАТО. Есть процесс выполнения этих требований. Украина этим требованиям еще не соответствует», — сказал он, передает CNN . К тому же, отметил Кирби, Украина до сих пор находится «посреди конфликта» с Россией.

Ранее Киев подал заявку на ускоренное вступление в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский попросил гарантий от Запада по поводу этого. Американские журналисты считают, что Украину не следует принимать в Североатлантический альянс из-за возможных рисков и больших потерь. В Китае считают, что НАТО, обещая членство в альянсе, заставляет Украину воевать против России.