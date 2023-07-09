Пермячки рассказали за каких мужчин готовы выйти замуж

Кольцо на палец возлюбленной чаще надевают ответственные мужчины
Жительницы Пермского края в первую очередь при выборе супруга обращают внимание на то, насколько он ответственен. Исследование о качествах для потенциальных супругов пермячек провел сервис SuperJob.
«В топ-3 характеристик настоящего мужчины вошли ответственность, честность и интеллект. Также при выборе супруга пермячки обращают внимание на доброту и надежность», — приводит результаты опроса SuperJob.
Мужчины же при выборе жены обращают внимание на красоту, ум и верность. Всего 10% опрошенных считают, что женщина в первую очередь должна быть хозяйственной.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.