09 июля 2023
08 июля 2023
07 июля 2023

Пермячки рассказали за каких мужчин готовы выйти замуж

При выборе мужей пермячки обращают внимание на ответственность и честность
© Служба новостей «URA.RU»
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Ювелиры Екатеринбурга. Кузьма Кузьмичев, ювелирные изделия, украшения, обручальные кольца
Кольцо на палец возлюбленной чаще надевают ответственные мужчины Фото:

Жительницы Пермского края в первую очередь при выборе супруга обращают внимание на то, насколько он ответственен. Исследование о качествах для потенциальных супругов пермячек провел сервис SuperJob.

«В топ-3 характеристик настоящего мужчины вошли ответственность, честность и интеллект. Также при выборе супруга пермячки обращают внимание на доброту и надежность», — приводит результаты опроса SuperJob.

Мужчины же при выборе жены обращают внимание на красоту, ум и верность. Всего 10% опрошенных считают, что женщина в первую очередь должна быть хозяйственной.

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Жительницы Пермского края в первую очередь при выборе супруга обращают внимание на то, насколько он ответственен. Исследование о качествах для потенциальных супругов пермячек провел сервис SuperJob. «В топ-3 характеристик настоящего мужчины вошли ответственность, честность и интеллект. Также при выборе супруга пермячки обращают внимание на доброту и надежность», — приводит результаты опроса SuperJob. Мужчины же при выборе жены обращают внимание на красоту, ум и верность. Всего 10% опрошенных считают, что женщина в первую очередь должна быть хозяйственной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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