В соцсетях пугают россиян отменой пенсий

Информация об отмене пенсий оказалась фейком
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеров не снимут с гособеспечения Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Распространившаяся в соцсетях информация о том, что российские власти якобы отменят пенсии по причине дефицита бюджета, не соответствует действительности. Об этом рассказали URA.RU в Социальном фонде РФ. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект, направленный на разоблачение фейков.

В соцсетях появились публикации о том, что пенсионеров якобы снимут с гособеспечения и оставят на содержание их родственникам. В Социальном фонде России назвали сообщение неправдоподобным. «Информации такой не поступало. Никаких соответствующих приказов, федеральных законов нет», — сообщили в ведомстве URA.RU.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников в телефонном разговоре с журналистом URA.RU назвал новость фейком, который заинтересованные стороны используют в определенных политических целях. «Я думаю, что это очередной фейк, весьма недобросовестный. Наоборот, сейчас все делается для того, чтобы повысить уровень обеспечения», — сказал эксперт. По его словам, социальные расходы и поступления в Социальный фонд — это защищенные статьи бюджета. Они не подлежат сокращению.

Как пишут в соцсетях, инициатива об отмене пенсий якобы принадлежит «депутату Татьяне Голиковой», хотя на самом деле она занимает пост вице-премьера РФ. Получить комментарий у представителей Голиковой на момент выхода публикации не удалось.

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Распространившаяся в соцсетях информация о том, что российские власти якобы отменят пенсии по причине дефицита бюджета, не соответствует действительности. Об этом рассказали URA.RU в Социальном фонде РФ. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект, направленный на разоблачение фейков. В соцсетях появились публикации о том, что пенсионеров якобы снимут с гособеспечения и оставят на содержание их родственникам. В Социальном фонде России назвали сообщение неправдоподобным. «Информации такой не поступало. Никаких соответствующих приказов, федеральных законов нет», — сообщили в ведомстве URA.RU. Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников в телефонном разговоре с журналистом URA.RU назвал новость фейком, который заинтересованные стороны используют в определенных политических целях. «Я думаю, что это очередной фейк, весьма недобросовестный. Наоборот, сейчас все делается для того, чтобы повысить уровень обеспечения», — сказал эксперт. По его словам, социальные расходы и поступления в Социальный фонд — это защищенные статьи бюджета. Они не подлежат сокращению. Как пишут в соцсетях, инициатива об отмене пенсий якобы принадлежит «депутату Татьяне Голиковой», хотя на самом деле она занимает пост вице-премьера РФ. Получить комментарий у представителей Голиковой на момент выхода публикации не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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