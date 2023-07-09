09 июля 2023
08 июля 2023

Курганцы из-за аномальной жары купаются в фонтане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонтаны. Курган , филармония, фонтан
Курганские дети залезли в фонтан, чтобы защититься от жары Фото:

В Кургане заметили купающихся в фонтане детей рядом с филармонией. Об этом сообщили горожане в социальных сетях.

«Жаришка на улице. Но парни нашли спасение», — так подписан пост в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Однако в комментариях не все пользователи оценили такую идею. Один из подписчиков пишет, что в фонтанах вода техническая, не особо безопасная для кожи. «Показывали по новостям, что фонтаны сыпят хлорку, чтобы вода не портилась от грязи», — пишет пользователь социальной сети.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что спасатели обратились к курганцам из-за аномальной жары. Жителям порекомендовали меньше находиться на открытом солнце и пить больше воды.

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В Кургане заметили купающихся в фонтане детей рядом с филармонией. Об этом сообщили горожане в социальных сетях. «Жаришка на улице. Но парни нашли спасение», — так подписан пост в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Однако в комментариях не все пользователи оценили такую идею. Один из подписчиков пишет, что в фонтанах вода техническая, не особо безопасная для кожи. «Показывали по новостям, что фонтаны сыпят хлорку, чтобы вода не портилась от грязи», — пишет пользователь социальной сети. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что спасатели обратились к курганцам из-за аномальной жары. Жителям порекомендовали меньше находиться на открытом солнце и пить больше воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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