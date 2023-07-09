Курганские дети залезли в фонтан, чтобы защититься от жары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане заметили купающихся в фонтане детей рядом с филармонией. Об этом сообщили горожане в социальных сетях.

«Жаришка на улице. Но парни нашли спасение», — так подписан пост в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Однако в комментариях не все пользователи оценили такую идею. Один из подписчиков пишет, что в фонтанах вода техническая, не особо безопасная для кожи. «Показывали по новостям, что фонтаны сыпят хлорку, чтобы вода не портилась от грязи», — пишет пользователь социальной сети.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что спасатели обратились к курганцам из-за аномальной жары. Жителям порекомендовали меньше находиться на открытом солнце и пить больше воды.