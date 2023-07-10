Пермяк отсудил у покупателя дома деньги за содранные обои, мусор и перепланировку

10 июля 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Пермяку удалось отсудить 131 тысячу рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Кунгура (Пермский край) подал иск в суд на мужчину, который должен был купить его жилье. Ответчик заехал в дом и начал переделывать жилье изнутри до покупки. Сделка сорвалась, но в доме уже были содраны обои, изменена арка и оставлен мусор, сообщается в решении на сайте Кунгурского городского суда. «Вследствие проводимых ответчиком ремонтных работ имущество истца было повреждено, либо вообще отсутствовало. Суд решил взыскать с ответчика в пользу истца сумму материального ущерба в размере 131 893 рублей», — говорится в решении. Как рассказал истец, потенциальный покупатель, заехав в жилье, принялся сдирать новые обои, изменил арочный проем, вынес мебель и оставил строительный мусор. Также он не оплачивал коммунальные услуги, но пользовался ими. Суд принял решение в пользу истца, так как до окончательной покупки дома ответчик не имел права менять в нем что-либо.

Житель Кунгура (Пермский край) подал иск в суд на мужчину, который должен был купить его жилье. Ответчик заехал в дом и начал переделывать жилье изнутри до покупки. Сделка сорвалась, но в доме уже были содраны обои, изменена арка и оставлен мусор, сообщается в решении на сайте Кунгурского городского суда. «Вследствие проводимых ответчиком ремонтных работ имущество истца было повреждено, либо вообще отсутствовало. Суд решил взыскать с ответчика в пользу истца сумму материального ущерба в размере 131 893 рублей», — говорится в решении. Как рассказал истец, потенциальный покупатель, заехав в жилье, принялся сдирать новые обои, изменил арочный проем, вынес мебель и оставил строительный мусор. Также он не оплачивал коммунальные услуги, но пользовался ими. Суд принял решение в пользу истца, так как до окончательной покупки дома ответчик не имел права менять в нем что-либо.