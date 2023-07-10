Пермяк отсудил у покупателя дома деньги за содранные обои, мусор и перепланировку

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Пермяку удалось отсудить 131 тысячу рублей Фото:

Житель Кунгура (Пермский край) подал иск в суд на мужчину, который должен был купить его жилье. Ответчик заехал в дом и начал переделывать жилье изнутри до покупки. Сделка сорвалась, но в доме уже были содраны обои, изменена арка и оставлен мусор, сообщается в решении на сайте Кунгурского городского суда.

«Вследствие проводимых ответчиком ремонтных работ имущество истца было повреждено, либо вообще отсутствовало. Суд решил взыскать с ответчика в пользу истца сумму материального ущерба в размере 131 893 рублей», — говорится в решении.

Как рассказал истец, потенциальный покупатель, заехав в жилье, принялся сдирать новые обои, изменил арочный проем, вынес мебель и оставил строительный мусор. Также он не оплачивал коммунальные услуги, но пользовался ими. Суд принял решение в пользу истца, так как до окончательной покупки дома ответчик не имел права менять в нем что-либо.

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Житель Кунгура (Пермский край) подал иск в суд на мужчину, который должен был купить его жилье. Ответчик заехал в дом и начал переделывать жилье изнутри до покупки. Сделка сорвалась, но в доме уже были содраны обои, изменена арка и оставлен мусор, сообщается в решении на сайте Кунгурского городского суда. «Вследствие проводимых ответчиком ремонтных работ имущество истца было повреждено, либо вообще отсутствовало. Суд решил взыскать с ответчика в пользу истца сумму материального ущерба в размере 131 893 рублей», — говорится в решении. Как рассказал истец, потенциальный покупатель, заехав в жилье, принялся сдирать новые обои, изменил арочный проем, вынес мебель и оставил строительный мусор. Также он не оплачивал коммунальные услуги, но пользовался ими. Суд принял решение в пользу истца, так как до окончательной покупки дома ответчик не имел права менять в нем что-либо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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