Свердловский губернатор отчитался Мишустину о состоянии экономики в регионе

10 июля 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев доложил Михаилу Мишустину о достижениях за 2022 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о социально-экономической ситуации в регионе премьер-министру России Михаилу Мишустину, который прибыл в Екатеринбург в рамках выставки «Иннопром 2023». Об этом сообщает официальный telegram-канал Правительства РФ. Евгений Куйвашев доложил о социально-экономической ситуации в Свердловской области, подведя итоги за 2022 год. По слова главы региона, ситуация в ведущих секторах экономики стабильная, и промышленный комплекс сегодня работает отлично. ВРП по итогам 2021 года увеличился на 5% и превысил 3 трлн рублей;

В 2022 году запущено 60 социально-экономических объектов, среди них 19 новых промышленных производств;

Инвестиции в основной капитал выросли более чем на 11% и составили в 2022 году более 540 млрд рублей;

Сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Количество вакансий существенно превышает количество безработных;

Среднемесячная заработная плата выросла почти на 14%, по итогам января — апреля 2023 года рост продолжился;

Доходы областного бюджета в 2022 году составили 373 млрд рублей;

Социальные выплаты населению предоставляются в полном объеме. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге стартовала главная промышленная выставка года «Иннопром». Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». На выставке ожидают не только делегации из зарубежных стран, но и статусных российских чиновников. Вся информация о выставке — в материале URA.RU.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о социально-экономической ситуации в регионе премьер-министру России Михаилу Мишустину, который прибыл в Екатеринбург в рамках выставки «Иннопром 2023». Об этом сообщает официальный telegram-канал Правительства РФ. Евгений Куйвашев доложил о социально-экономической ситуации в Свердловской области, подведя итоги за 2022 год. По слова главы региона, ситуация в ведущих секторах экономики стабильная, и промышленный комплекс сегодня работает отлично. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге стартовала главная промышленная выставка года «Иннопром». Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». На выставке ожидают не только делегации из зарубежных стран, но и статусных российских чиновников. Вся информация о выставке — в материале URA.RU.