Свердловский губернатор отчитался Мишустину о состоянии экономики в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о социально-экономической ситуации в регионе премьер-министру России Михаилу Мишустину, который прибыл в Екатеринбург в рамках выставки «Иннопром 2023». Об этом сообщает официальный telegram-канал Правительства РФ.
Евгений Куйвашев доложил о социально-экономической ситуации в Свердловской области, подведя итоги за 2022 год. По слова главы региона, ситуация в ведущих секторах экономики стабильная, и промышленный комплекс сегодня работает отлично.
- ВРП по итогам 2021 года увеличился на 5% и превысил 3 трлн рублей;
- В 2022 году запущено 60 социально-экономических объектов, среди них 19 новых промышленных производств;
- Инвестиции в основной капитал выросли более чем на 11% и составили в 2022 году более 540 млрд рублей;
- Сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Количество вакансий существенно превышает количество безработных;
- Среднемесячная заработная плата выросла почти на 14%, по итогам января — апреля 2023 года рост продолжился;
- Доходы областного бюджета в 2022 году составили 373 млрд рублей;
- Социальные выплаты населению предоставляются в полном объеме.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге стартовала главная промышленная выставка года «Иннопром». Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». На выставке ожидают не только делегации из зарубежных стран, но и статусных российских чиновников. Вся информация о выставке — в материале URA.RU.
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