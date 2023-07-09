Жители добиваются ремонта якобы смытой дождем дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители села Мокроусово Курганской области заявили, что дождь смыл дорогу. Об этом сообщается в группе регионального отделения Народного фронта в социальной сети «ВКонтакте». По информации от администрации Мокроусовского муниципального округа, данная информация является недостоверной.

«В Мокроусово после первого дождя смыло новую дорогу за 400 тысяч народных денег. Об этом нам сообщил в видео житель села Мокроусово. Примерно в начале июня здесь проводили отсыпку дороги вторичным материалом. Сейчас от нее остались колея, лужи и грязь», — указано в посте путинского движения.

Сообщается, что из-за проблемы с дорогой жители не могут подъехать к своим домам, а также привезти дрова. Как указано в посте, в данном селе проживает участник специальной военной операции. Сотрудники общественной организации Народный фронт в Курганской области обратились к администрации округа, чтобы те обустроили дорогу до дома бойца СВО.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к главе Мокроусовского муниципального округа Владимиру Демешкину. С его слов, это информация не является верной, так как в селе построены крепкие дороги, а жители населенного пункта долгое время ждут дожди.

Ранее URA.RU писало, что зз-за дождя в Кургане затопило улицу. Рядом с торгово-развлекательным центром «Гиперсити» жители заметили большие лужи.