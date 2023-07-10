Mash: в Подмосковье юноше срезали скальп из-за ирокеза

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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, рено, проезжая часть, дтп, авария, проишествие, велосипед, скорая медицинская помощь, велосипед под колесами
Прохожие вызвали скорую помощь пострадавшему юноше Фото:

В Подмосковье, в городе Электросталь 19-летнему юноше срезали скальп из-за зеленого ирокеза. Об этом написали в telegram-канале Mash.

«Пострадавший Юрий М. подошел к группе мужчин, чтобы стрельнуть сигарету. Те в ответ предъявили за прическу — унизили и оскорбили. <…> Толпа обездвижила парня и ножом срезала ирокез с его головы, зацепив часть кожи», — передает telegram-канал.

Уточняется, что после содеянного злоумышленники убежали в неизвестном направлении. Первую помощь молодому человеку оказали прохожие. Также они вызвали ему скорую.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России и Следственный комитет РФ по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Подмосковье, в городе Электросталь 19-летнему юноше срезали скальп из-за зеленого ирокеза. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Пострадавший Юрий М. подошел к группе мужчин, чтобы стрельнуть сигарету. Те в ответ предъявили за прическу — унизили и оскорбили. <…> Толпа обездвижила парня и ножом срезала ирокез с его головы, зацепив часть кожи», — передает telegram-канал. Уточняется, что после содеянного злоумышленники убежали в неизвестном направлении. Первую помощь молодому человеку оказали прохожие. Также они вызвали ему скорую. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России и Следственный комитет РФ по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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