Mash: в Подмосковье юноше срезали скальп из-за ирокеза

В Подмосковье, в городе Электросталь 19-летнему юноше срезали скальп из-за зеленого ирокеза. Об этом написали в telegram-канале Mash.
«Пострадавший Юрий М. подошел к группе мужчин, чтобы стрельнуть сигарету. Те в ответ предъявили за прическу — унизили и оскорбили. <…> Толпа обездвижила парня и ножом срезала ирокез с его головы, зацепив часть кожи», — передает telegram-канал.
Уточняется, что после содеянного злоумышленники убежали в неизвестном направлении. Первую помощь молодому человеку оказали прохожие. Также они вызвали ему скорую.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России и Следственный комитет РФ по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
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