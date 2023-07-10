Mash: в Подмосковье юноше срезали скальп из-за ирокеза 10 июля 2023 в 20:29 Размер текста - 17 + Прохожие вызвали скорую помощь пострадавшему юноше Фото: Московец Илья © URA.RU В Подмосковье, в городе Электросталь 19-летнему юноше срезали скальп из-за зеленого ирокеза. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Пострадавший Юрий М. подошел к группе мужчин, чтобы стрельнуть сигарету. Те в ответ предъявили за прическу — унизили и оскорбили. <…> Толпа обездвижила парня и ножом срезала ирокез с его головы, зацепив часть кожи», — передает telegram-канал. Уточняется, что после содеянного злоумышленники убежали в неизвестном направлении. Первую помощь молодому человеку оказали прохожие. Также они вызвали ему скорую. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России и Следственный комитет РФ по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается. В Подмосковье, в городе Электросталь 19-летнему юноше срезали скальп из-за зеленого ирокеза. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Пострадавший Юрий М. подошел к группе мужчин, чтобы стрельнуть сигарету. Те в ответ предъявили за прическу — унизили и оскорбили. <…> Толпа обездвижила парня и ножом срезала ирокез с его головы, зацепив часть кожи», — передает telegram-канал. Уточняется, что после содеянного злоумышленники убежали в неизвестном направлении. Первую помощь молодому человеку оказали прохожие. Также они вызвали ему скорую. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России и Следственный комитет РФ по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям