В МИД нашли след США в ударах по регионам России

МИД РФ: обстрелы ВСУ Керченского пролива, Ростовской и Брянской областей не обошлись без помощи Запада

10 июля 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

В МИД РФ пообещали ответ от российской армии на атаку ВСУ Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрелы украинской армией Керченского пролива, а также Ростовской и Брянской областей ракетами С-200 не могли обойтись без содействия Запада, спонсирующего Украину в конфликте с Россией. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, выступающей, по сути, спонсором преступной деятельности режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — говорится в сообщении дипведомства. В МИДе также выразили уверенность, что всех причастных к обстрелам обязательно привлекут к ответственности. Также в министерстве пообещали ответить на эти и другие действия Киева со стороны армии РФ. 9 июля ВСУ нанесли ракетные удары по Керчи и Ростову, передает «Национальная служба новостей». Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что сбитый в районе Керчи боеприпас летел в сторону полуострова, пишет «Царьград». Также две украинские ракеты были сбиты с помощью российской ПВО над Брянской областью. По словам главы региона Александра Богомаза, из-за атаки была разрушена пилорама в поселке Бытошь.

Обстрелы украинской армией Керченского пролива, а также Ростовской и Брянской областей ракетами С-200 не могли обойтись без содействия Запада, спонсирующего Украину в конфликте с Россией. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, выступающей, по сути, спонсором преступной деятельности режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — говорится в сообщении дипведомства. В МИДе также выразили уверенность, что всех причастных к обстрелам обязательно привлекут к ответственности. Также в министерстве пообещали ответить на эти и другие действия Киева со стороны армии РФ. 9 июля ВСУ нанесли ракетные удары по Керчи и Ростову, передает «Национальная служба новостей». Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что сбитый в районе Керчи боеприпас летел в сторону полуострова, пишет «Царьград». Также две украинские ракеты были сбиты с помощью российской ПВО над Брянской областью. По словам главы региона Александра Богомаза, из-за атаки была разрушена пилорама в поселке Бытошь.