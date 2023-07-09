Ростовский губернатор показал последствия обстрела ВСУ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Октябрьский. Донецк, осколки, поражающий элемент
Осколки ракет ВСУ упали в окрестностях Донецка в Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела ВСУ окрестностей ростовского Донецка повреждения кровли получили строения в рабочих поселках. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Фрагменты сбитой ракеты упали на участки домовладений в рабочих поселках Донецка: на ЦОФе и Двадцатке. Повреждения шиферной кровли получили два строения: дом на ул. Лизы Чайкиной, 11 и летняя кухня на ул. Флотской, 8», — сообщает глава Ростовской области в своем telegram-канале.

Уточняется, что в понедельник будут проведены работы по восстановлению поврежденных участков. В результате обстрела пострадавших среди мирного населения нет.

Ранее сообщалось, что над Ростовской областью днем 9 июля сработали системы ПВО. В результате работы системы есть разлет больших и небольших осколков на территории Донецка.

Осколки ракет ВСУ упали в окрестностях Донецка
Осколки ракет ВСУ упали в окрестностях Донецка
Повреждена кровля нескольких строений
Повреждена кровля нескольких строений

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате обстрела ВСУ окрестностей ростовского Донецка повреждения кровли получили строения в рабочих поселках. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Фрагменты сбитой ракеты упали на участки домовладений в рабочих поселках Донецка: на ЦОФе и Двадцатке. Повреждения шиферной кровли получили два строения: дом на ул. Лизы Чайкиной, 11 и летняя кухня на ул. Флотской, 8», — сообщает глава Ростовской области в своем telegram-канале. Уточняется, что в понедельник будут проведены работы по восстановлению поврежденных участков. В результате обстрела пострадавших среди мирного населения нет. Ранее сообщалось, что над Ростовской областью днем 9 июля сработали системы ПВО. В результате работы системы есть разлет больших и небольших осколков на территории Донецка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...