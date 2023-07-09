Ростовский губернатор показал последствия обстрела ВСУ. Фото

09 июля 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Осколки ракет ВСУ упали в окрестностях Донецка в Ростовской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела ВСУ окрестностей ростовского Донецка повреждения кровли получили строения в рабочих поселках. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Фрагменты сбитой ракеты упали на участки домовладений в рабочих поселках Донецка: на ЦОФе и Двадцатке. Повреждения шиферной кровли получили два строения: дом на ул. Лизы Чайкиной, 11 и летняя кухня на ул. Флотской, 8», — сообщает глава Ростовской области в своем telegram-канале . Уточняется, что в понедельник будут проведены работы по восстановлению поврежденных участков. В результате обстрела пострадавших среди мирного населения нет. Ранее сообщалось, что над Ростовской областью днем 9 июля сработали системы ПВО. В результате работы системы есть разлет больших и небольших осколков на территории Донецка. Осколки ракет ВСУ упали в окрестностях Донецка telegram-канал Василия Голубева Повреждена кровля нескольких строений telegram-канал Василия Голубева telegram-канал Василия Голубева telegram-канал Василия Голубева telegram-канал Василия Голубева telegram-канал Василия Голубева

В результате обстрела ВСУ окрестностей ростовского Донецка повреждения кровли получили строения в рабочих поселках. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Фрагменты сбитой ракеты упали на участки домовладений в рабочих поселках Донецка: на ЦОФе и Двадцатке. Повреждения шиферной кровли получили два строения: дом на ул. Лизы Чайкиной, 11 и летняя кухня на ул. Флотской, 8», — сообщает глава Ростовской области в своем telegram-канале. Уточняется, что в понедельник будут проведены работы по восстановлению поврежденных участков. В результате обстрела пострадавших среди мирного населения нет. Ранее сообщалось, что над Ростовской областью днем 9 июля сработали системы ПВО. В результате работы системы есть разлет больших и небольших осколков на территории Донецка.