В МО РФ заявили об атаках ВСУ по Крыму, Калужской и Ростовской областям

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В Минобороны РФ сообщили, что украинские бойцы предприняли безуспешную попытку атаки по Крыму Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ предприняли попытку атаки по Крыму, Калужской и Ростовской областях зенитно-ракетным комплексом дальнего действия C-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Все ракеты были поражены.

«Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200», — сообщило ведомство. Отмечается, что средствами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ и средствами РЭБ отклонены еще две ракеты.

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ВСУ предприняли попытку атаки по Крыму, Калужской и Ростовской областях зенитно-ракетным комплексом дальнего действия C-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Все ракеты были поражены. «Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200», — сообщило ведомство. Отмечается, что средствами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ и средствами РЭБ отклонены еще две ракеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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