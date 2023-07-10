В МО РФ заявили об атаках ВСУ по Крыму, Калужской и Ростовской областям

В Минобороны РФ сообщили, что украинские бойцы предприняли безуспешную попытку атаки по Крыму
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ предприняли попытку атаки по Крыму, Калужской и Ростовской областях зенитно-ракетным комплексом дальнего действия C-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Все ракеты были поражены.
«Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200», — сообщило ведомство. Отмечается, что средствами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ и средствами РЭБ отклонены еще две ракеты.
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