В Кремле предупредили Францию о контрмерах из-за Украины

Песков: Россия примет контрмеры из-за передачи Францией дальнобойных ракет на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что Россия примет контрмеры из-за передачи Францией ракет на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за решения Франции передать ракеты дальнего радиуса Россия примет контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С нашей точки зрения ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны. Это вынудит нас принимать контрмеры», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что нужно выяснить, какой радиус поражения у ракет, которые Франция хочет отправить Украине.

Песков отметил, что передача ракет не повлияет на развитие спецоперации. По его словам, отправка может усугубить участь украинской власти.

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Из-за решения Франции передать ракеты дальнего радиуса Россия примет контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «С нашей точки зрения ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны. Это вынудит нас принимать контрмеры», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что нужно выяснить, какой радиус поражения у ракет, которые Франция хочет отправить Украине. Песков отметил, что передача ракет не повлияет на развитие спецоперации. По его словам, отправка может усугубить участь украинской власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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