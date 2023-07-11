В Кремле предупредили Францию о контрмерах из-за Украины

Дмитрий Песков заявил, что Россия примет контрмеры из-за передачи Францией ракет на Украину
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за решения Франции передать ракеты дальнего радиуса Россия примет контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«С нашей точки зрения ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны. Это вынудит нас принимать контрмеры», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что нужно выяснить, какой радиус поражения у ракет, которые Франция хочет отправить Украине.
Песков отметил, что передача ракет не повлияет на развитие спецоперации. По его словам, отправка может усугубить участь украинской власти.
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