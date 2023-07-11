Глава ВТБ Костин: крупнейший с 2008 года кризис распространяется с США на Европу

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Санкции Запада разрушили систему мировой торговли, сказал Андрей Костин Фото:

Санкции Запада привели к кризису в США, который распространяется в Европе. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу. Это как раз то, о чем мы говорили, что санкции обоюдоострые», — сказал Костин на встрече с Путиным, их разговор опубликован на официальном сайте Кремля. Он отметил, что санкции Запада разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки решения проблемы привели к обесцениванию банковских активов.

Ранее американские экономисты заявили, что дефолт в США потянет на дно весь мир. По их мнению, если власти США объявят дефолт и кризис не будет разрешен быстро, ни одна часть мировой экономики не сможет выстоять.

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Санкции Запада привели к кризису в США, который распространяется в Европе. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу. Это как раз то, о чем мы говорили, что санкции обоюдоострые», — сказал Костин на встрече с Путиным, их разговор опубликован на официальном сайте Кремля. Он отметил, что санкции Запада разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки решения проблемы привели к обесцениванию банковских активов. Ранее американские экономисты заявили, что дефолт в США потянет на дно весь мир. По их мнению, если власти США объявят дефолт и кризис не будет разрешен быстро, ни одна часть мировой экономики не сможет выстоять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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