Глава ВТБ Костин: крупнейший с 2008 года кризис распространяется с США на Европу

11 июля 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Санкции Запада разрушили систему мировой торговли, сказал Андрей Костин Фото: Официальный сайт Президента РФ Санкции Запада привели к кризису в США, который распространяется в Европе. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу. Это как раз то, о чем мы говорили, что санкции обоюдоострые», — сказал Костин на встрече с Путиным, их разговор опубликован на официальном сайте Кремля. Он отметил, что санкции Запада разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки решения проблемы привели к обесцениванию банковских активов. Ранее американские экономисты заявили, что дефолт в США потянет на дно весь мир. По их мнению, если власти США объявят дефолт и кризис не будет разрешен быстро, ни одна часть мировой экономики не сможет выстоять.

Санкции Запада привели к кризису в США, который распространяется в Европе. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу. Это как раз то, о чем мы говорили, что санкции обоюдоострые», — сказал Костин на встрече с Путиным, их разговор опубликован на официальном сайте Кремля. Он отметил, что санкции Запада разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки решения проблемы привели к обесцениванию банковских активов. Ранее американские экономисты заявили, что дефолт в США потянет на дно весь мир. По их мнению, если власти США объявят дефолт и кризис не будет разрешен быстро, ни одна часть мировой экономики не сможет выстоять.