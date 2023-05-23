Экономисты: дефолт в США потянет на дно весь мир

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Пункт обмена валюты. Москва, обменник, евро, вывеска, курс рубля, обмен валюты, доллар
Долговой дефолт будет иметь драматические последствия, считает Марк Занди Фото:

Последствия дефолта в США затронут не только экономику страны, но и весь мир. Об этом заявили американские экономисты.

«Ни один сектор мировой экономики не выстоит, если правительство США объявит дефолт и кризис не будет разрешен быстро», — утверждает главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди, его слова передает «Ридус». Сотрудник Института Брукингса Эсвар Прасад также заявил, что долговой дефолт будет иметь драматические последствия для американских и мировых финансовых рынков. Старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Морис Обстфельд добавил, что если надежность казначейских обязательств по какой-либо причине будет подорвана, это вызовет потрясение в финансовой системе и будет иметь огромные последствия для глобального роста.

Ранее министр финансов страны Джанет Йеллен сообщила, что США близки к экономическому дефолту. Она подчеркнула, что уведомит об этом в течение двух недель. Президент США Джо Байден заявил, что дефолт станет разрушительным для экономики США. Экономист Максим Чирков в беседе с URA.RU предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США. Он отметил, что выходом может стать отмена санкций против всех стран.

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Последствия дефолта в США затронут не только экономику страны, но и весь мир. Об этом заявили американские экономисты. «Ни один сектор мировой экономики не выстоит, если правительство США объявит дефолт и кризис не будет разрешен быстро», — утверждает главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди, его слова передает «Ридус». Сотрудник Института Брукингса Эсвар Прасад также заявил, что долговой дефолт будет иметь драматические последствия для американских и мировых финансовых рынков. Старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Морис Обстфельд добавил, что если надежность казначейских обязательств по какой-либо причине будет подорвана, это вызовет потрясение в финансовой системе и будет иметь огромные последствия для глобального роста. Ранее министр финансов страны Джанет Йеллен сообщила, что США близки к экономическому дефолту. Она подчеркнула, что уведомит об этом в течение двух недель. Президент США Джо Байден заявил, что дефолт станет разрушительным для экономики США. Экономист Максим Чирков в беседе с URA.RU предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США. Он отметил, что выходом может стать отмена санкций против всех стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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