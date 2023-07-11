Politico: критика Зеленского разозлила членов НАТО

11 июля 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Зеленский заходит слишком далеко, заявил дипломат Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Твит президента Украины Владимира Зеленского с критикой НАТО является несправедливым и непродуманным. Об этом заявил высокопоставленный дипломат из Центральной Европы. «Я думаю, что это непродуманный и несправедливый подход», — пишет Politico, ссылаясь на слова дипломата. Он добавил, что Зеленский заходит слишком далеко. Ранее Зеленский раскритиковал НАТО по пути на саммит альянса. Он назвал абсурдом то, что страны не определили временные рамки для приглашения Киева в альянс.

Твит президента Украины Владимира Зеленского с критикой НАТО является несправедливым и непродуманным. Об этом заявил высокопоставленный дипломат из Центральной Европы. «Я думаю, что это непродуманный и несправедливый подход», — пишет Politico, ссылаясь на слова дипломата. Он добавил, что Зеленский заходит слишком далеко. Ранее Зеленский раскритиковал НАТО по пути на саммит альянса. Он назвал абсурдом то, что страны не определили временные рамки для приглашения Киева в альянс.