Politico: критика Зеленского разозлила членов НАТО

Зеленский заходит слишком далеко, заявил дипломат
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Твит президента Украины Владимира Зеленского с критикой НАТО является несправедливым и непродуманным. Об этом заявил высокопоставленный дипломат из Центральной Европы.
«Я думаю, что это непродуманный и несправедливый подход», —
Ранее Зеленский раскритиковал НАТО по пути на саммит альянса. Он назвал абсурдом то, что страны не определили временные рамки для приглашения Киева в альянс.
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