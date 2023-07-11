Politico: критика Зеленского разозлила членов НАТО

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Зеленский заходит слишком далеко, заявил дипломат Фото:
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Твит президента Украины Владимира Зеленского с критикой НАТО является несправедливым и непродуманным. Об этом заявил высокопоставленный дипломат из Центральной Европы.

«Я думаю, что это непродуманный и несправедливый подход», — пишет Politico, ссылаясь на слова дипломата. Он добавил, что Зеленский заходит слишком далеко.

Ранее Зеленский раскритиковал НАТО по пути на саммит альянса. Он назвал абсурдом то, что страны не определили временные рамки для приглашения Киева в альянс.

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Твит президента Украины Владимира Зеленского с критикой НАТО является несправедливым и непродуманным. Об этом заявил высокопоставленный дипломат из Центральной Европы. «Я думаю, что это непродуманный и несправедливый подход», — пишет Politico, ссылаясь на слова дипломата. Он добавил, что Зеленский заходит слишком далеко. Ранее Зеленский раскритиковал НАТО по пути на саммит альянса. Он назвал абсурдом то, что страны не определили временные рамки для приглашения Киева в альянс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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