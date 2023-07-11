11 июля 2023
10 июля 2023

Губернатор ХМАО Комарова отправила ревизора в зону СВО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова попросила выяснить, что происходит в военной части, на которую жалуются мобилизованные Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправила ревизора в зону спецоперации. Он посетит военную часть, бойцы которой жаловались на жестокость командира. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.

«Властям ХМАО заявили, что руководителя подразделения, которого жены и матери мобилизованных обвиняли в неуставных отношениях с военнослужащими, сменили. Однако после этого губернатор получила информацию, что ему якобы просто дали другой позывной, а отношение к бойцам с его стороны лишь ухудшилось. В итоге Комарова отправила доверенного человека на линию соприкосновения, чтобы он выяснил все обстоятельства», — сообщает инсайдер.

В распоряжении редакции есть несколько жалоб родственников мобилизованных из ХМАО, которые обвиняют командира в неуставных отношениях и сообщают о других возможных нарушениях. Источник агентства сообщил, что в отношении руководства подразделения уже был проведен ряд проверок. Корреспондент URA.RU запросил в департаменте внутренней политики ХМАО комментарий по поводу данной ситуации. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что самый молодой мэр ХМАО Александр Старжинский потребовал разобраться с жалобами мобилизованных югорчан, среди которых есть его земляки. Он попросил вмешаться в эту проблему губернатора Югры.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправила ревизора в зону спецоперации. Он посетит военную часть, бойцы которой жаловались на жестокость командира. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Властям ХМАО заявили, что руководителя подразделения, которого жены и матери мобилизованных обвиняли в неуставных отношениях с военнослужащими, сменили. Однако после этого губернатор получила информацию, что ему якобы просто дали другой позывной, а отношение к бойцам с его стороны лишь ухудшилось. В итоге Комарова отправила доверенного человека на линию соприкосновения, чтобы он выяснил все обстоятельства», — сообщает инсайдер. В распоряжении редакции есть несколько жалоб родственников мобилизованных из ХМАО, которые обвиняют командира в неуставных отношениях и сообщают о других возможных нарушениях. Источник агентства сообщил, что в отношении руководства подразделения уже был проведен ряд проверок. Корреспондент URA.RU запросил в департаменте внутренней политики ХМАО комментарий по поводу данной ситуации. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что самый молодой мэр ХМАО Александр Старжинский потребовал разобраться с жалобами мобилизованных югорчан, среди которых есть его земляки. Он попросил вмешаться в эту проблему губернатора Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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