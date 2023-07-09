Самый молодой мэр ХМАО потребовал отставки югорского омбудсмена

Глава поселка Половинка обвинил омбудсмена ХМАО в бездействии и потребовал ее отставки

10 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Глава поселка Половинка обвинил омбудсмена ХМАО в бездействии Фото: Александр Мамаев © URA.RU Глава поселка Половинка Александр Старжинский обвинил уполномоченного по правам человека в ХМАО Наталью Стребкову в бездействии при обеспечении югорских военнослужащих всем необходимым. Сообщение опубликовано на странице главы поселка «Вконтакте». «Поводом для разговора стало обращение ко мне жен и матерей военнослужащих из города Урай. <…> Прошу разобраться в данной ситуации губернатора Наталью Комарову и снять с должности <…> Стребкову. К ней накопилось достаточно вопросов», — заявил Старжинский. Инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что предметом спора стали также не только проблемы обеспечения солдат, но и вопросы спасения пленных в зоне СВО. «Старжинский заявил, что якобы сама омбудсмен должна отправиться на линию боевого соприкосновения и там заниматься этой работой. Телефонный разговор шел на повышенных тонах. Омбудсмен объяснила, что у нее нет таких полномочий — они есть только у Минобороны, но при этом аппарат УПЧ все равно работает по их спасению, взаимодействуя как с МО, так и с военной прокуратурой и гуманитарными миссиями. Старжинский заявил, что уполномоченные ничего не делают, а только пишут письма. В итоге Стребкова спросила, что сам мэр Половинки сделал для военнослужащих и почему он лично не пишет запросы, а только звонит ей, на что тот стушевался и высказался, что у него достаточно своих хозяйственных проблем», — сообщил инсайдер. Омбудсмен ХМАО подтвердила, что телефонный разговор с мэром Половинки действительно состоялся. «Мы не нашли понимания с главой поселения. Все необходимые действия предприняты, часть проблем со снабжением после наших многочисленных обращений уже снята, остальное в работе. Хочу отметить, что непосредственная работа в зоне соприкосновения не входит в полномочия омбудсмена ХМАО. Кроме того, в них также не входят процедуры по спасению пленных и ряд других функций, которые я как уполномоченный по правам человека и мой аппарат, тем не менее, взяли на себя. И мы стараемся всем помогать, в том числе во взаимодействии с военными прокурорами различных военных гарнизонов, Федеральным уполномоченным по правам человека, Министерством обороны РФ», — прокомментировала Стребкова. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО рассказала о возвращении пленных уральцев в Россию. Их удалось вернуть в результате недавнего обмена пленными в числе 45 военнослужащих РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава поселка Половинка Александр Старжинский обвинил уполномоченного по правам человека в ХМАО Наталью Стребкову в бездействии при обеспечении югорских военнослужащих всем необходимым. Сообщение опубликовано на странице главы поселка «Вконтакте». «Поводом для разговора стало обращение ко мне жен и матерей военнослужащих из города Урай. <…> Прошу разобраться в данной ситуации губернатора Наталью Комарову и снять с должности <…> Стребкову. К ней накопилось достаточно вопросов», — заявил Старжинский. Инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что предметом спора стали также не только проблемы обеспечения солдат, но и вопросы спасения пленных в зоне СВО. «Старжинский заявил, что якобы сама омбудсмен должна отправиться на линию боевого соприкосновения и там заниматься этой работой. Телефонный разговор шел на повышенных тонах. Омбудсмен объяснила, что у нее нет таких полномочий — они есть только у Минобороны, но при этом аппарат УПЧ все равно работает по их спасению, взаимодействуя как с МО, так и с военной прокуратурой и гуманитарными миссиями. Старжинский заявил, что уполномоченные ничего не делают, а только пишут письма. В итоге Стребкова спросила, что сам мэр Половинки сделал для военнослужащих и почему он лично не пишет запросы, а только звонит ей, на что тот стушевался и высказался, что у него достаточно своих хозяйственных проблем», — сообщил инсайдер. Омбудсмен ХМАО подтвердила, что телефонный разговор с мэром Половинки действительно состоялся. «Мы не нашли понимания с главой поселения. Все необходимые действия предприняты, часть проблем со снабжением после наших многочисленных обращений уже снята, остальное в работе. Хочу отметить, что непосредственная работа в зоне соприкосновения не входит в полномочия омбудсмена ХМАО. Кроме того, в них также не входят процедуры по спасению пленных и ряд других функций, которые я как уполномоченный по правам человека и мой аппарат, тем не менее, взяли на себя. И мы стараемся всем помогать, в том числе во взаимодействии с военными прокурорами различных военных гарнизонов, Федеральным уполномоченным по правам человека, Министерством обороны РФ», — прокомментировала Стребкова. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО рассказала о возвращении пленных уральцев в Россию. Их удалось вернуть в результате недавнего обмена пленными в числе 45 военнослужащих РФ.