11 июля 2023

Пермский губернатор Махонин анонсировал бизнес-миссию в Беларусь

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, совещание, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Делегация может отправиться в Беларусь уже этой осенью Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с белорусскими чиновниками возможность организации бизнес-миссии в республику. Поездка может состояться уже этой осенью, сообщает сайт администрации губернатора региона.

«Глава Прикамья сообщил, что стороны договорились проработать возможность организации бизнес-миссии делегации региона в Беларусь осенью этого года», — говорится на сайте кабмина. Встреча сторон состоялась в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».

На выставке глава пермской делегации губернатор Дмитрий Махонин встретился с премьер-министром Беларуси Петром Пархомчиком и министром промышленности республики Александром Рогожником. Министр отметил, что в 2022 году товарооборот между регионом и Беларусью увеличился и составил 280 млн долларов США. Благодаря переговорам сейчас продолжается сотрудничество в двигателестроительной и высокотехнологичной сферах.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с белорусскими чиновниками возможность организации бизнес-миссии в республику. Поездка может состояться уже этой осенью, сообщает сайт администрации губернатора региона. «Глава Прикамья сообщил, что стороны договорились проработать возможность организации бизнес-миссии делегации региона в Беларусь осенью этого года», — говорится на сайте кабмина. Встреча сторон состоялась в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ». На выставке глава пермской делегации губернатор Дмитрий Махонин встретился с премьер-министром Беларуси Петром Пархомчиком и министром промышленности республики Александром Рогожником. Министр отметил, что в 2022 году товарооборот между регионом и Беларусью увеличился и составил 280 млн долларов США. Благодаря переговорам сейчас продолжается сотрудничество в двигателестроительной и высокотехнологичной сферах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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