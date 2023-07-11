Пермский губернатор Махонин анонсировал бизнес-миссию в Беларусь

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с белорусскими чиновниками возможность организации бизнес-миссии в республику. Поездка может состояться уже этой осенью, сообщает сайт администрации губернатора региона.
«Глава Прикамья сообщил, что стороны договорились проработать возможность организации бизнес-миссии делегации региона в Беларусь осенью этого года», — говорится на сайте кабмина. Встреча сторон состоялась в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».
На выставке глава пермской делегации губернатор Дмитрий Махонин встретился с премьер-министром Беларуси Петром Пархомчиком и министром промышленности республики Александром Рогожником. Министр отметил, что в 2022 году товарооборот между регионом и Беларусью увеличился и составил 280 млн долларов США. Благодаря переговорам сейчас продолжается сотрудничество в двигателестроительной и высокотехнологичной сферах.
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