11 июля 2023

Пермский фитнес-инструктор выиграла в лотерею более 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лотерея, лотерейный билет
Приз девушка выиграла в лотерее «Рапидо» Фото:

Фитнес-тренер из Пермского края выиграла суперприз в гослотерее «Рапидо». Сумма приза составила 10,1 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«28 июня 2023 года был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — 10 133 165 рублей. Екатерине из Пермского края повезло больше всех, она выиграла суперприз», — рассказали в «Столото».

Победительница совмещает сразу две работы, днем она работает инструктором по физкультуре и плаванию в детском саду, а во второй половине дня — тренером в фитнес-зале. Выигрыш девушка планирует потратить на семью, но пока не решила, как именно. Екатерина, по ее словам, играет в лотерею уже пять лет. За это время она пыталась выстроить определенную стратегию, но выиграть у нее получилось только тогда, когда она поставила числа в билете наугад.

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Фитнес-тренер из Пермского края выиграла суперприз в гослотерее «Рапидо». Сумма приза составила 10,1 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «28 июня 2023 года был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — 10 133 165 рублей. Екатерине из Пермского края повезло больше всех, она выиграла суперприз», — рассказали в «Столото». Победительница совмещает сразу две работы, днем она работает инструктором по физкультуре и плаванию в детском саду, а во второй половине дня — тренером в фитнес-зале. Выигрыш девушка планирует потратить на семью, но пока не решила, как именно. Екатерина, по ее словам, играет в лотерею уже пять лет. За это время она пыталась выстроить определенную стратегию, но выиграть у нее получилось только тогда, когда она поставила числа в билете наугад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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