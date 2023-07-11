Пермский фитнес-инструктор выиграла в лотерею более 10 млн рублей

12 июля 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Приз девушка выиграла в лотерее «Рапидо» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фитнес-тренер из Пермского края выиграла суперприз в гослотерее «Рапидо». Сумма приза составила 10,1 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «28 июня 2023 года был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — 10 133 165 рублей. Екатерине из Пермского края повезло больше всех, она выиграла суперприз», — рассказали в «Столото». Победительница совмещает сразу две работы, днем она работает инструктором по физкультуре и плаванию в детском саду, а во второй половине дня — тренером в фитнес-зале. Выигрыш девушка планирует потратить на семью, но пока не решила, как именно. Екатерина, по ее словам, играет в лотерею уже пять лет. За это время она пыталась выстроить определенную стратегию, но выиграть у нее получилось только тогда, когда она поставила числа в билете наугад.

Фитнес-тренер из Пермского края выиграла суперприз в гослотерее «Рапидо». Сумма приза составила 10,1 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «28 июня 2023 года был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — 10 133 165 рублей. Екатерине из Пермского края повезло больше всех, она выиграла суперприз», — рассказали в «Столото». Победительница совмещает сразу две работы, днем она работает инструктором по физкультуре и плаванию в детском саду, а во второй половине дня — тренером в фитнес-зале. Выигрыш девушка планирует потратить на семью, но пока не решила, как именно. Екатерина, по ее словам, играет в лотерею уже пять лет. За это время она пыталась выстроить определенную стратегию, но выиграть у нее получилось только тогда, когда она поставила числа в билете наугад.