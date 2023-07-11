11 июля 2023

В Челябинской области похолодает до девяти градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Похолодание совпадет для челябинцев с дождями и грозами Фото:

До 9 градусов будут опускаться ночные температуры в Челябинской области 13—15 июля. Об этом сообщили в региональном Гидрометеоцентре.

«В ночь на 13 июля в Челябинской области температура опустится до 13—18 градусов, а в горах и низинах — до 9 градусов. Такая же погода ожидается ночью 14 и 15 июля», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

При этом днем будет существенно теплее: от 19 до 28 градусов. Все трое суток ожидаются дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

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До 9 градусов будут опускаться ночные температуры в Челябинской области 13—15 июля. Об этом сообщили в региональном Гидрометеоцентре. «В ночь на 13 июля в Челябинской области температура опустится до 13—18 градусов, а в горах и низинах — до 9 градусов. Такая же погода ожидается ночью 14 и 15 июля», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. При этом днем будет существенно теплее: от 19 до 28 градусов. Все трое суток ожидаются дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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