Похолодание совпадет для челябинцев с дождями и грозами
До 9 градусов будут опускаться ночные температуры в Челябинской области 13—15 июля. Об этом сообщили в региональном Гидрометеоцентре.
«В ночь на 13 июля в Челябинской области температура опустится до 13—18 градусов, а в горах и низинах — до 9 градусов. Такая же погода ожидается ночью 14 и 15 июля», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.
При этом днем будет существенно теплее: от 19 до 28 градусов. Все трое суток ожидаются дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.
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