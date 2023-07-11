В Челябинской области похолодает до девяти градусов. Скрин

12 июля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Похолодание совпадет для челябинцев с дождями и грозами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU До 9 градусов будут опускаться ночные температуры в Челябинской области 13—15 июля. Об этом сообщили в региональном Гидрометеоцентре. «В ночь на 13 июля в Челябинской области температура опустится до 13—18 градусов, а в горах и низинах — до 9 градусов. Такая же погода ожидается ночью 14 и 15 июля», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. При этом днем будет существенно теплее: от 19 до 28 градусов. Все трое суток ожидаются дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

До 9 градусов будут опускаться ночные температуры в Челябинской области 13—15 июля. Об этом сообщили в региональном Гидрометеоцентре. «В ночь на 13 июля в Челябинской области температура опустится до 13—18 градусов, а в горах и низинах — до 9 градусов. Такая же погода ожидается ночью 14 и 15 июля», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. При этом днем будет существенно теплее: от 19 до 28 градусов. Все трое суток ожидаются дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.