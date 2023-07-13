Депутат Госдумы Щапов предупредил о сокращении числа больниц и школ из-за нехватки бюджета

13 июля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Компенсировать дефицит в бюджете государство может через ФНБ и займы, отметил Михаил Щапов Фото: Алексей Андронов © URA.RU Образовавшийся дефицит в бюджете РФ из-за недополученных в 2022-м году средств по налогам в будущем грозит сокращением расходов на строительство социальных объектов и программ развития, то есть скажется на школах, больницах, дорогах. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета ГД по бюджету и налогам (КПРФ) Михаил Щапов. По данным заключения комитета Госдумы по экономической политике, в 2022 году российский бюджет недополучил 2,5 трлн рублей. Такова совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам. Произошло это из-за задержек в оплате НДС некоторыми компаниями. Также долги образовались из-за доначислений после проверок налога на прибыль и за использование нефтью. «Конечно, это скажется не лучшим образом на бюджете. Дыру по доходам придется компенсировать из других источников. Пока видится два — средства ФНБ (Фонд национального благосостояния) и займы. Но средств в Фонде не так много, а займы очень ограничены. По сути, можно брать в долг только на внутреннем рынке. В этом году для россиян такой объем недополученных средств особо ничем не грозит, но в перспективе, в ближайшие 2-3 года, может повлиять крайне негативно. Скорее всего, правительство начнет резать незащищенные расходы — строительство социальных объектов, программы развития, чтобы сохранить „защищенку“: зарплаты, пенсии, льготы и пособия. В моменте это поможет избежать провала в соцполитике, но в долгосрочной перспективе мы получим более низкую обеспеченность школами, больницами и дорогами», — объяснил Михаил Щапов. По мнению депутата Госдумы, в качестве источников дополнительных доходов для пополнения бюджета РФ могут стать, в частности, сверхналоги на роскошь и пересмотр таможенных тарифов. «Мы со своей стороны уже давно предлагаем правительству начать серьезное обсуждение источников допдоходов. Мы видим четыре: дополнительные налоги на роскошь, сверхдоходы, экспорт ресурсов и пересмотр таможенных тарифов с выходом из ВТО (Всемирная торговая организация). Пока не получили аргументированных возражений на наши предложения», — подчеркнул Щапов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Образовавшийся дефицит в бюджете РФ из-за недополученных в 2022-м году средств по налогам в будущем грозит сокращением расходов на строительство социальных объектов и программ развития, то есть скажется на школах, больницах, дорогах. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета ГД по бюджету и налогам (КПРФ) Михаил Щапов. По данным заключения комитета Госдумы по экономической политике, в 2022 году российский бюджет недополучил 2,5 трлн рублей. Такова совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам. Произошло это из-за задержек в оплате НДС некоторыми компаниями. Также долги образовались из-за доначислений после проверок налога на прибыль и за использование нефтью. «Конечно, это скажется не лучшим образом на бюджете. Дыру по доходам придется компенсировать из других источников. Пока видится два — средства ФНБ (Фонд национального благосостояния) и займы. Но средств в Фонде не так много, а займы очень ограничены. По сути, можно брать в долг только на внутреннем рынке. В этом году для россиян такой объем недополученных средств особо ничем не грозит, но в перспективе, в ближайшие 2-3 года, может повлиять крайне негативно. Скорее всего, правительство начнет резать незащищенные расходы — строительство социальных объектов, программы развития, чтобы сохранить „защищенку“: зарплаты, пенсии, льготы и пособия. В моменте это поможет избежать провала в соцполитике, но в долгосрочной перспективе мы получим более низкую обеспеченность школами, больницами и дорогами», — объяснил Михаил Щапов. По мнению депутата Госдумы, в качестве источников дополнительных доходов для пополнения бюджета РФ могут стать, в частности, сверхналоги на роскошь и пересмотр таможенных тарифов. «Мы со своей стороны уже давно предлагаем правительству начать серьезное обсуждение источников допдоходов. Мы видим четыре: дополнительные налоги на роскошь, сверхдоходы, экспорт ресурсов и пересмотр таможенных тарифов с выходом из ВТО (Всемирная торговая организация). Пока не получили аргументированных возражений на наши предложения», — подчеркнул Щапов.