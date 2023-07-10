Бюджет России недополучил триллионы рублей по налогам

11 июля 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

Основной объем задолженности составили предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятия России не выплатили в качестве налогов за 2022 год на треть больше, чем ранее, в результате чего бюджет недополучил 2,5 триллионов рублей. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за минувший год. «По состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 трлн рублей. Показатель увеличился на 545 млрд рублей (или на 27,5%) по сравнению с суммой на 1 января 2022 года», — цитируют заключение комитета Госдумы «Известия». В заключении комитета указано, что долги выросли из-за задержки оплаты НДС, доначислениями налогов на прибыль и неуплате текущих платежей, в том числе за недропользование (нефть). При этом Минфин прокомментировал сайту, что рост совокупной задолженности по доходам в 2022 году не превышает темп роста поступлений в бюджет. Ранее стало известно, что в 2022 году поступления в консолидированный бюджет России от повышенного налога на доходы физических лиц составили один триллион рублей. Это на 60% больше, чем годом ранее, когда в бюджет поступило 636 миллиардов рублей.

Предприятия России не выплатили в качестве налогов за 2022 год на треть больше, чем ранее, в результате чего бюджет недополучил 2,5 триллионов рублей. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за минувший год. «По состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 трлн рублей. Показатель увеличился на 545 млрд рублей (или на 27,5%) по сравнению с суммой на 1 января 2022 года», — цитируют заключение комитета Госдумы «Известия». В заключении комитета указано, что долги выросли из-за задержки оплаты НДС, доначислениями налогов на прибыль и неуплате текущих платежей, в том числе за недропользование (нефть). При этом Минфин прокомментировал сайту, что рост совокупной задолженности по доходам в 2022 году не превышает темп роста поступлений в бюджет. Ранее стало известно, что в 2022 году поступления в консолидированный бюджет России от повышенного налога на доходы физических лиц составили один триллион рублей. Это на 60% больше, чем годом ранее, когда в бюджет поступило 636 миллиардов рублей.