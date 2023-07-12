Минпромторг согласился легализовать онлайн-продажи алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбуки и мобильники в руках. Москва, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, работа в интеренте
После принятия закона можно будет заказать отечественные вина через «Почту России» Фото:

Минпромторг РФ поддержал инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации в России онлайн-торговли алкоголем. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет выстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это — нормальная инициатива», — заявил Виктор Евтухов в разговоре с ТАСС. Так он прокомментировал инициативу о введении легальных продаж алкоголя через интернет.

Евтухов отметил, что на данный момент в России созданы необходимые инструменты для регулирования продаж алкоголя. Цель одна — снижение потребления среди населения.

В Минпромторге также рассказали про продажу алкоголя отечественного производства через «Почту России». Через этот сервис будут доставляться вина. Он будет действовать только в Москве и Московской области. Евтухов отметил, что Минфин подготовил соответствующие законопроекты.

Проект закон создан для того, чтобы снизить долю фальсификатного алкоголя. Также такие нововведения смогут нанести ущерб теневому онлайн-рынку алкоголя.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минпромторг РФ поддержал инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации в России онлайн-торговли алкоголем. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. «В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет выстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это — нормальная инициатива», — заявил Виктор Евтухов в разговоре с ТАСС. Так он прокомментировал инициативу о введении легальных продаж алкоголя через интернет. Евтухов отметил, что на данный момент в России созданы необходимые инструменты для регулирования продаж алкоголя. Цель одна — снижение потребления среди населения. В Минпромторге также рассказали про продажу алкоголя отечественного производства через «Почту России». Через этот сервис будут доставляться вина. Он будет действовать только в Москве и Московской области. Евтухов отметил, что Минфин подготовил соответствующие законопроекты. Проект закон создан для того, чтобы снизить долю фальсификатного алкоголя. Также такие нововведения смогут нанести ущерб теневому онлайн-рынку алкоголя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...