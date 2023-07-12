Минпромторг согласился легализовать онлайн-продажи алкоголя

Минпромторг РФ поддержал инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации в России онлайн-торговли алкоголем. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
«В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет выстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это — нормальная инициатива», — заявил Виктор Евтухов в разговоре с ТАСС. Так он прокомментировал инициативу о введении легальных продаж алкоголя через интернет.
Евтухов отметил, что на данный момент в России созданы необходимые инструменты для регулирования продаж алкоголя. Цель одна — снижение потребления среди населения.
В Минпромторге также рассказали про продажу алкоголя отечественного производства через «Почту России». Через этот сервис будут доставляться вина. Он будет действовать только в Москве и Московской области. Евтухов отметил, что Минфин подготовил соответствующие законопроекты.
Проект закон создан для того, чтобы снизить долю фальсификатного алкоголя. Также такие нововведения смогут нанести ущерб теневому онлайн-рынку алкоголя.
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