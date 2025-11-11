Логотип РИА URA.RU
Ребенку оторвало пальцы в Красногорске, после того как он поднял с земли деньги

Мальчику оторвало пальцы на руке после взрыва в Красногорске
12 ноября 2025 в 02:09
Ребенка госпитализировали медики

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Красногорске девятилетнему мальчику оторвало несколько пальцев на руке после того, как он попытался поднять деньги рядом с детской площадкой. Инцидент произошел на улице Пионерской. Об этом сообщают местные СМИ.

«Шел на тренировку и в районе детской площадки лежали деньги, мальчик поднял и произошел взрыв. Видел его, когда уже забирали на скорой», — процитировал слова очевидца telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в детском Научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля провели сложную операцию восьмилетнему мальчику, пострадавшему в Красногорске при взрыве беспилотника. Из его тела медики извлекли около 10 бетонных осколков.

