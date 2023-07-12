Резников испугался гарантий безопасности G7 для Украины

12 июля 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Алексей Резников обеспокоен грядущими заявлениями о гарантиях безопасности для Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Министр обороны Украины Алексей Резников обеспокоен гарантиями безопасности, которые Украина получит на втором дне саммита НАТО в Вильнюсе от стран G7. Он хочет узнать цену этих обещаний. «Мы не будем верить или просто доверять бумаге без каких-либо затрат», — заявил Алексей Резников в интервью газете Telegraph, комментируя возможные гарантии безопасности, которые Украина получит по итогам второго дня саммита НАТО. Он также отметил, что хочет заранее ознакомиться с документом и ценой предполагаемой поддержки. Ранее в Белом доме заявили, что по итогам второго дня саммита НАТО Украине будут предложены гарантии безопасности. Также будет озвучен тезис о создании современной армии на Украине. Итоги первого дня заседания для Украины оказались скромными, заметил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто. Его слова приводит RT.

Министр обороны Украины Алексей Резников обеспокоен гарантиями безопасности, которые Украина получит на втором дне саммита НАТО в Вильнюсе от стран G7. Он хочет узнать цену этих обещаний. «Мы не будем верить или просто доверять бумаге без каких-либо затрат», — заявил Алексей Резников в интервью газете Telegraph, комментируя возможные гарантии безопасности, которые Украина получит по итогам второго дня саммита НАТО. Он также отметил, что хочет заранее ознакомиться с документом и ценой предполагаемой поддержки. Ранее в Белом доме заявили, что по итогам второго дня саммита НАТО Украине будут предложены гарантии безопасности. Также будет озвучен тезис о создании современной армии на Украине. Итоги первого дня заседания для Украины оказались скромными, заметил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто. Его слова приводит RT.