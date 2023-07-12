Резников испугался гарантий безопасности G7 для Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников обеспокоен гарантиями безопасности, которые Украина получит на втором дне саммита НАТО в Вильнюсе от стран G7. Он хочет узнать цену этих обещаний.
«Мы не будем верить или просто доверять бумаге без каких-либо затрат», — заявил Алексей Резников в интервью газете Telegraph, комментируя возможные гарантии безопасности, которые Украина получит по итогам второго дня саммита НАТО. Он также отметил, что хочет заранее ознакомиться с документом и ценой предполагаемой поддержки.
Ранее в Белом доме заявили, что по итогам второго дня саммита НАТО Украине будут предложены гарантии безопасности. Также будет озвучен тезис о создании современной армии на Украине. Итоги первого дня заседания для Украины оказались скромными, заметил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто. Его слова приводит RT.
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