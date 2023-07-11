Дмитрий Артюхов начал объезжать районы ЯНАО задолго до старта ежегодного мероприятия

Губернатор Артюхов уже побывал в Пуровском, Тазовском и Шурышкарском районах Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов начал серию выездов в муниципалитеты региона на полтора месяца раньше, чем уже ставший традиционным «Честный маршрут». Как рассказали источники URA.RU во властных структурах региона, это связано с выборами главы региона.

«Артюхов начал объезд муниципалитетов ЯНАО раньше, чем традиционно проходит „Честный маршрут“. В этом году автопробег запланирован на середину августа. Это связано с выборами губернатора и необходимостью подведения итогов пятилетки на посту главы региона», — рассказали собеседники агентства.

По словам инсайдеров, Артюхов планирует посетить до середины августа те районы, куда на машине доехать будет даже теоретически невозможно. Однако ни один муниципалитет не должен перед выборами чувствовать, что был обделен вниманием властей.

Источники пояснили: предварительно поездка региона Артюхова по дорогам ЯНАО в этом году начнется 14 августа. Глава региона в сопровождении чиновников и журналистов лично проедет от Салехарда до Ноябрьска, попутно встречаясь с населением, отвечая на вопросы и контролируя, что на местах изменилось за год.

В правительство ЯНАО был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что традиция лично объезжать муниципалитеты была заложена Артюховым в 2020 году. Впоследствии эксперты неоднократно признавали нововведение одной из лучших региональных практик.