В селе Шайдуриха Свердловской области огонь охватил десятки жилых домов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
22:20 12.07.2023 Группировка пожарных увеличена почти до 140 человек и 46 единиц техники. К тушению привлечен вертолет МЧС России.
22:16 12.07.2023 Постановлением главы Невьянска в лесах городского округа введен режим ЧС — до 12:00 21 июля.
22:12 12.07.2023 МЧС России по Свердловской области опубликовало видео эвакуации жителей села Шайдуриха
22:01 12.07.2023 Прокурор Невьянского городского округа Егор Корнилов прибыл на место пожара в селе Шайдуриха. Он контролирует соблюдение прав жителей при эвакуации из села.
21:59 12.07.2023 Пожар в поселке Шайдуриха Невьянского городского округа начался вечером 12 июля на территории местной турбазы. Огнем охвачено почти 30 домов, с ним борются около 100 человек.
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