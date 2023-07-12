В Свердловской области полыхает село Шайдуриха. Онлайн-трансляция

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Пожарные ведут борьбу с огнем Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В селе Шайдуриха Свердловской области огонь охватил десятки жилых домов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.

22:20 12.07.2023 Группировка пожарных увеличена почти до 140 человек и 46 единиц техники. К тушению привлечен вертолет МЧС России.

22:16 12.07.2023 Постановлением главы Невьянска в лесах городского округа введен режим ЧС — до 12:00 21 июля.

22:12 12.07.2023 МЧС России по Свердловской области опубликовало видео эвакуации жителей села Шайдуриха

22:01 12.07.2023 Прокурор Невьянского городского округа Егор Корнилов прибыл на место пожара в селе Шайдуриха. Он контролирует соблюдение прав жителей при эвакуации из села.

21:59 12.07.2023 Пожар в поселке Шайдуриха Невьянского городского округа начался вечером 12 июля на территории местной турбазы. Огнем охвачено почти 30 домов, с ним борются около 100 человек.

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В селе Шайдуриха Свердловской области огонь охватил десятки жилых домов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия. 22:20 12.07.2023 Группировка пожарных увеличена почти до 140 человек и 46 единиц техники. К тушению привлечен вертолет МЧС России. 22:16 12.07.2023 Постановлением главы Невьянска в лесах городского округа введен режим ЧС — до 12:00 21 июля. 22:12 12.07.2023 МЧС России по Свердловской области опубликовало видео эвакуации жителей села Шайдуриха 22:01 12.07.2023 Прокурор Невьянского городского округа Егор Корнилов прибыл на место пожара в селе Шайдуриха. Он контролирует соблюдение прав жителей при эвакуации из села. 21:59 12.07.2023 Пожар в поселке Шайдуриха Невьянского городского округа начался вечером 12 июля на территории местной турбазы. Огнем охвачено почти 30 домов, с ним борются около 100 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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