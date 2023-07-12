Байден оговорился, назвав украинские территории российскими

Россия должна перестать атаковать саму себя, чтобы разрешить конфликт. Такую оговорку допустил президент США Джо Байден, говоря об Украине.
«Россия могла бы завершить конфликт завтра же, если бы вывела войска с Украины, признала границы и прекратила атаки на российскую территорию. Я имел ввиду, на Украину», — заявил Байден, выступая с речью по итогам саммита НАТО. Трансляция велась в эфире американского телеканала
Ранее Байден перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Он заявил, что США должны предложить РФ путь для достижения соответствия требованиям альянса. Также американский лидер говорил, что президент России Владимир Путин проигрывает войну в Ираке.
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