12 июля 2023

Байден оговорился, назвав украинские территории российскими

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден неоднократно оговаривался в своих речах про Украину и Россию Фото:

Россия должна перестать атаковать саму себя, чтобы разрешить конфликт. Такую оговорку допустил президент США Джо Байден, говоря об Украине.

«Россия могла бы завершить конфликт завтра же, если бы вывела войска с Украины, признала границы и прекратила атаки на российскую территорию. Я имел ввиду, на Украину», — заявил Байден, выступая с речью по итогам саммита НАТО. Трансляция велась в эфире американского телеканала MSNBC.

Ранее Байден перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Он заявил, что США должны предложить РФ путь для достижения соответствия требованиям альянса. Также американский лидер говорил, что президент России Владимир Путин проигрывает войну в Ираке.

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Россия должна перестать атаковать саму себя, чтобы разрешить конфликт. Такую оговорку допустил президент США Джо Байден, говоря об Украине. «Россия могла бы завершить конфликт завтра же, если бы вывела войска с Украины, признала границы и прекратила атаки на российскую территорию. Я имел ввиду, на Украину», — заявил Байден, выступая с речью по итогам саммита НАТО. Трансляция велась в эфире американского телеканала MSNBC. Ранее Байден перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Он заявил, что США должны предложить РФ путь для достижения соответствия требованиям альянса. Также американский лидер говорил, что президент России Владимир Путин проигрывает войну в Ираке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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