Байден перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО

08 июля 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что России нужно помочь в достижении соответствия требованиям НАТО Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Он заявил, что Вашингтон должен предложить РФ путь для достижения соответствия требованиям альянса. «Я думаю, что мы должны предложить России разумный путь. Извините, Украине, чтобы она соответствовала требованиям, необходимым для вступления в НАТО», — заявил Байден в интервью телеканалу CNN . Ранее Байден неоднократно путался во время публичных выступлений. В конце июня он заявил, что президент России Владимир Путин проигрывает войну в Ираке. До этого, в марте 2022 года, Байден в своей речи про Украину перепутал украинцев и иранцев.

Президент США Джо Байден перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Он заявил, что Вашингтон должен предложить РФ путь для достижения соответствия требованиям альянса. «Я думаю, что мы должны предложить России разумный путь. Извините, Украине, чтобы она соответствовала требованиям, необходимым для вступления в НАТО», — заявил Байден в интервью телеканалу CNN. Ранее Байден неоднократно путался во время публичных выступлений. В конце июня он заявил, что президент России Владимир Путин проигрывает войну в Ираке. До этого, в марте 2022 года, Байден в своей речи про Украину перепутал украинцев и иранцев.