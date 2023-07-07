07 июля 2023

Байден перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден заявил, что России нужно помочь в достижении соответствия требованиям НАТО Фото:

Президент США Джо Байден перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Он заявил, что Вашингтон должен предложить РФ путь для достижения соответствия требованиям альянса.

«Я думаю, что мы должны предложить России разумный путь. Извините, Украине, чтобы она соответствовала требованиям, необходимым для вступления в НАТО», — заявил Байден в интервью телеканалу CNN.

Ранее Байден неоднократно путался во время публичных выступлений. В конце июня он заявил, что президент России Владимир Путин проигрывает войну в Ираке. До этого, в марте 2022 года, Байден в своей речи про Украину перепутал украинцев и иранцев.

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Президент США Джо Байден перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Он заявил, что Вашингтон должен предложить РФ путь для достижения соответствия требованиям альянса. «Я думаю, что мы должны предложить России разумный путь. Извините, Украине, чтобы она соответствовала требованиям, необходимым для вступления в НАТО», — заявил Байден в интервью телеканалу CNN. Ранее Байден неоднократно путался во время публичных выступлений. В конце июня он заявил, что президент России Владимир Путин проигрывает войну в Ираке. До этого, в марте 2022 года, Байден в своей речи про Украину перепутал украинцев и иранцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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