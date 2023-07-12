Свердловские власти экстренно собрали комиссию из-за пожара в Шайдурихе

Администрация Невьянского городского округа (Свердловская область) проводит заседание из-за пожара в Шайдурихе. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«В администрации проводят экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти прорабатывают план по восстановлению села, документов местных жителей», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Невьянска. На звонок журналиста никто не ответил.
Пожар в свердловском поселке начался вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. Огнем охвачены десятки домов. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.
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