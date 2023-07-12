12 июля 2023

Свердловские власти экстренно собрали комиссию из-за пожара в Шайдурихе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Пермь, документ, совещание, чиновник, правительство, власть, администрация
Совещание проходит в администрации Невьянского городского округа Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Администрация Невьянского городского округа (Свердловская область) проводит заседание из-за пожара в Шайдурихе. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«В администрации проводят экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти прорабатывают план по восстановлению села, документов местных жителей», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Невьянска. На звонок журналиста никто не ответил.

Пожар в свердловском поселке начался вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. Огнем охвачены десятки домов. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Невьянского городского округа (Свердловская область) проводит заседание из-за пожара в Шайдурихе. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «В администрации проводят экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти прорабатывают план по восстановлению села, документов местных жителей», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Невьянска. На звонок журналиста никто не ответил. Пожар в свердловском поселке начался вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. Огнем охвачены десятки домов. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...