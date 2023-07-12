Жители Нефтеюганского района (ХМАО) отправили военным в зону спецоперации около пятидесяти посылок с плюшевыми зайчиками. Игрушки дополнили стандартный набор предметов первой необходимости.
«Нефтеюганский район отправил бойцам очередную партию помощи — почти полсотни „Посылок солдату“. Стандартные наборы дополнили маскировочные сети, комплекты нательного белья и милые игрушки — зайчики ярко-желтого цвета», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЮграСолдату».
Уточняется, что игрушки сшила жительница муниципалитета Вера Решетникова. Она выразила надежду, что ее подарки поднимут настроение бойцам и принесут им удачу.
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