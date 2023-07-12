12 июля 2023
11 июля 2023

Участникам СВО из ХМАО отправили посылки с мягкими игрушками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, мягкая игрушка, игрушка
Игрушки для солдат сшила рукодельница из Нефтеюганского района Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Нефтеюганского района (ХМАО) отправили военным в зону спецоперации около пятидесяти посылок с плюшевыми зайчиками. Игрушки дополнили стандартный набор предметов первой необходимости.

«Нефтеюганский район отправил бойцам очередную партию помощи — почти полсотни „Посылок солдату“. Стандартные наборы дополнили маскировочные сети, комплекты нательного белья и милые игрушки — зайчики ярко-желтого цвета», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЮграСолдату».

Уточняется, что игрушки сшила жительница муниципалитета Вера Решетникова. Она выразила надежду, что ее подарки поднимут настроение бойцам и принесут им удачу.

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Жители Нефтеюганского района (ХМАО) отправили военным в зону спецоперации около пятидесяти посылок с плюшевыми зайчиками. Игрушки дополнили стандартный набор предметов первой необходимости. «Нефтеюганский район отправил бойцам очередную партию помощи — почти полсотни „Посылок солдату“. Стандартные наборы дополнили маскировочные сети, комплекты нательного белья и милые игрушки — зайчики ярко-желтого цвета», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЮграСолдату». Уточняется, что игрушки сшила жительница муниципалитета Вера Решетникова. Она выразила надежду, что ее подарки поднимут настроение бойцам и принесут им удачу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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