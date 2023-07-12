Участникам СВО из ХМАО отправили посылки с мягкими игрушками. Видео

13 июля 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Игрушки для солдат сшила рукодельница из Нефтеюганского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Нефтеюганского района (ХМАО) отправили военным в зону спецоперации около пятидесяти посылок с плюшевыми зайчиками. Игрушки дополнили стандартный набор предметов первой необходимости. «Нефтеюганский район отправил бойцам очередную партию помощи — почти полсотни „Посылок солдату“. Стандартные наборы дополнили маскировочные сети, комплекты нательного белья и милые игрушки — зайчики ярко-желтого цвета», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЮграСолдату». Уточняется, что игрушки сшила жительница муниципалитета Вера Решетникова. Она выразила надежду, что ее подарки поднимут настроение бойцам и принесут им удачу.

Жители Нефтеюганского района (ХМАО) отправили военным в зону спецоперации около пятидесяти посылок с плюшевыми зайчиками. Игрушки дополнили стандартный набор предметов первой необходимости. «Нефтеюганский район отправил бойцам очередную партию помощи — почти полсотни „Посылок солдату“. Стандартные наборы дополнили маскировочные сети, комплекты нательного белья и милые игрушки — зайчики ярко-желтого цвета», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЮграСолдату». Уточняется, что игрушки сшила жительница муниципалитета Вера Решетникова. Она выразила надежду, что ее подарки поднимут настроение бойцам и принесут им удачу.