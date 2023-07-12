В окружном департаменте ЯНАО ждут смены начальства. Инсайд

13 июля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Сергей Черняев может уступить пост своему заместителю Ирине Гилевой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Директор окружного департамента имущественных отношений Сергей Черняев может уступить пост своему заместителю Ирине Гилевой. Сам он займется развитием инвестиционных проектов, сообщили URA.RU источники, близкие к правительству ЯНАО. «У Черняева в депимущества создана четкая схема, все на своих местах. Он хороший управленец, знающий особенности региона, его компетенции будут востребованы при реализации крупных инвестиционных проектов на Ямале», — сообщили корреспонденту агентства источники во властных структурах. Черняев возглавляет депимущества с 2020 года, а Ирина Гилева все это время является его правой рукой, поэтому ей не придется долго входить в курс дел. Ее предыдущий опыт обеспечит стабильность в курируемом блоке. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Ямала. На момент публикации новости ответ не получен.

Директор окружного департамента имущественных отношений Сергей Черняев может уступить пост своему заместителю Ирине Гилевой. Сам он займется развитием инвестиционных проектов, сообщили URA.RU источники, близкие к правительству ЯНАО. «У Черняева в депимущества создана четкая схема, все на своих местах. Он хороший управленец, знающий особенности региона, его компетенции будут востребованы при реализации крупных инвестиционных проектов на Ямале», — сообщили корреспонденту агентства источники во властных структурах. Черняев возглавляет депимущества с 2020 года, а Ирина Гилева все это время является его правой рукой, поэтому ей не придется долго входить в курс дел. Ее предыдущий опыт обеспечит стабильность в курируемом блоке. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Ямала. На момент публикации новости ответ не получен.