12 июля 2023
11 июля 2023

В окружном департаменте ЯНАО ждут смены начальства. Инсайд

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Сергей Черняев может уступить пост своему заместителю Ирине Гилевой Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Директор окружного департамента имущественных отношений Сергей Черняев может уступить пост своему заместителю Ирине Гилевой. Сам он займется развитием инвестиционных проектов, сообщили URA.RU источники, близкие к правительству ЯНАО.

«У Черняева в депимущества создана четкая схема, все на своих местах. Он хороший управленец, знающий особенности региона, его компетенции будут востребованы при реализации крупных инвестиционных проектов на Ямале», — сообщили корреспонденту агентства источники во властных структурах.

Черняев возглавляет депимущества с 2020 года, а Ирина Гилева все это время является его правой рукой, поэтому ей не придется долго входить в курс дел. Ее предыдущий опыт обеспечит стабильность в курируемом блоке.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Ямала. На момент публикации новости ответ не получен.

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Директор окружного департамента имущественных отношений Сергей Черняев может уступить пост своему заместителю Ирине Гилевой. Сам он займется развитием инвестиционных проектов, сообщили URA.RU источники, близкие к правительству ЯНАО. «У Черняева в депимущества создана четкая схема, все на своих местах. Он хороший управленец, знающий особенности региона, его компетенции будут востребованы при реализации крупных инвестиционных проектов на Ямале», — сообщили корреспонденту агентства источники во властных структурах. Черняев возглавляет депимущества с 2020 года, а Ирина Гилева все это время является его правой рукой, поэтому ей не придется долго входить в курс дел. Ее предыдущий опыт обеспечит стабильность в курируемом блоке. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Ямала. На момент публикации новости ответ не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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