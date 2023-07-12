Директор окружного департамента имущественных отношений Сергей Черняев может уступить пост своему заместителю Ирине Гилевой. Сам он займется развитием инвестиционных проектов, сообщили URA.RU источники, близкие к правительству ЯНАО.
«У Черняева в депимущества создана четкая схема, все на своих местах. Он хороший управленец, знающий особенности региона, его компетенции будут востребованы при реализации крупных инвестиционных проектов на Ямале», — сообщили корреспонденту агентства источники во властных структурах.
Черняев возглавляет депимущества с 2020 года, а Ирина Гилева все это время является его правой рукой, поэтому ей не придется долго входить в курс дел. Ее предыдущий опыт обеспечит стабильность в курируемом блоке.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Ямала. На момент публикации новости ответ не получен.
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