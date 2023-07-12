В Кургане был побит седьмой температурный рекорд с начала лета

Воздух прогрелся до 40,7 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с начала лета был побит седьмой температурный рекорд. Температура воздуха 12 июля составила 40,7 градусов, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Новый температурный рекорд в Кургане. Вчера, 12 июля, была зафиксирована максимальная температура +40,7 градуса. Это новый максимум, а предыдущий был в 2019 году (+34,4 градуса). Это уже седьмой температурный рекорд с начала лета», — пишет Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

Высокая температура продолжит держаться и 13 июля. На востоке области, как сообщается на сайте курганского ЦГМС, ожидается жара 36-37 градусов. Также синоптики прогнозируют грозу и порывы ветра в отдельных районах.