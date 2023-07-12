12 июля 2023

В Кургане был побит седьмой температурный рекорд с начала лета

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили. Курган, девушка, лето, жара, зонт, солнце, женщина, пекло
Воздух прогрелся до 40,7 градуса Фото:

В Курганской области с начала лета был побит седьмой температурный рекорд. Температура воздуха 12 июля составила 40,7 градусов, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Новый температурный рекорд в Кургане. Вчера, 12 июля, была зафиксирована максимальная температура +40,7 градуса. Это новый максимум, а предыдущий был в 2019 году (+34,4 градуса). Это уже седьмой температурный рекорд с начала лета», — пишет Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

Высокая температура продолжит держаться и 13 июля. На востоке области, как сообщается на сайте курганского ЦГМС, ожидается жара 36-37 градусов. Также синоптики прогнозируют грозу и порывы ветра в отдельных районах.

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В Курганской области с начала лета был побит седьмой температурный рекорд. Температура воздуха 12 июля составила 40,7 градусов, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «Новый температурный рекорд в Кургане. Вчера, 12 июля, была зафиксирована максимальная температура +40,7 градуса. Это новый максимум, а предыдущий был в 2019 году (+34,4 градуса). Это уже седьмой температурный рекорд с начала лета», — пишет Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». Высокая температура продолжит держаться и 13 июля. На востоке области, как сообщается на сайте курганского ЦГМС, ожидается жара 36-37 градусов. Также синоптики прогнозируют грозу и порывы ветра в отдельных районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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