В Кургане лучшие молодые рабочие получат премии по 114 тысяч рублей

В Кургане объявлен отбор кандидатов на премию мэра 2025 года для трудящейся молодежи. Шестерым лауреатам вручат премии, размер каждой составит 114 942 рубля, сообщили в администрации города.

«Учреждение данной премии — важный шаг в поддержке профессиональных достижений молодых рабочих и специалистов. Мы хотим отметить тех, кто показывает неординарные успехи в своей сфере и способствует развитию города», — сообщается в постановлении мэрии города за подписью главы Антона Науменко. Подача документов возможна с 3 ноября по 1 декабря 2025 года