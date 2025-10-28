В Кургане лучшие молодые рабочие получат премии по 114 тысяч рублей
В Кургане ищут кандидатов на звание лучшего молодого рабочего
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Кургане объявлен отбор кандидатов на премию мэра 2025 года для трудящейся молодежи. Шестерым лауреатам вручат премии, размер каждой составит 114 942 рубля, сообщили в администрации города.
«Учреждение данной премии — важный шаг в поддержке профессиональных достижений молодых рабочих и специалистов. Мы хотим отметить тех, кто показывает неординарные успехи в своей сфере и способствует развитию города», — сообщается в постановлении мэрии города за подписью главы Антона Науменко. Подача документов возможна с 3 ноября по 1 декабря 2025 года
Кандидатов будут искать по всему городу. Руководителям организаций и предпринимателям рекомендуется представить ходатайства в отношении молодых рабочих в возрасте до 35 лет включительно, являющихся победителями или номинантами конкурсов профессионального мастерства либо имеющих неординарные достижения в сфере профессиональной деятельности. Их принимают в департамент соцполитики. Помимо денежной выплаты, победители получат памятную стелу, диплом и подарок, а участники — дипломы и сертификаты.
