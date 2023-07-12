Власти напомнили курганцам о полном отключении воды на два дня

В мэрии Кургана напомнили жителям о полном отключении воды с 14 по 15 июля

Курганцам напомнили о необходимости сделать запасы воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в ночь с четверга на пятницу полностью отключат воду для проведения реконструкции очистных сооружений. Граждан просят заранее запастись водой. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«С 14 июля будет отключено холодное водоснабжение в Кургане, рабочем поселке Новый Мир, селе Кетово, микрорайонах Путейский, Черемухово и Тополя. Воды не будет два дня. Запасаться водой лучше начать заранее, так как из-за большого разбора давление в сети вероятно снизится и на верхних этажах многоквартирных домов вода может закончиться раньше обозначенных сроков, — напомнили курганцам в мэрии. Отключение воды продлится до вечера 15 июля.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане и микрорайонах города на два дня полностью отключат воду для масштабного ремонта очистных сооружений водопровода «Арбинка». Также отмечалось, что под отключение не попадут микрорайоны Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.