09 июля 2023
08 июля 2023

В Кургане на два дня полностью отключат воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение холодной воды продлится с 14 по 15 июля Фото:

В Кургане и микрорайонах города с 14 июля на двое суток отключат холодную воду. Причина отключения — масштабная реконструкция очистных сооружений водопровода «Арбинка». Об этом сообщает «Водный Союз».

«Для монтажа 10 задвижек диаметром 1000 — 1200 мм необходимо на двое суток остановить работу Арбинского водозабора. Поэтому в ночь с четверга на пятницу — с 00:00 14 июля и до ночи с субботы на воскресенье — до 24:00 15 июля будет прекращена подача холодной воды на г. Курган, р. п. Новый Мир, с. Кетово, микрорайоны Путейский, Черемухово и Тополя», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Отключение водоснабжения 14—15 июля не коснется микрорайонов Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.

Курганцев просят заранее позаботиться о необходимых запасах набрать воду до вечера 13 июля, поскольку в сети снизится давление и до верхних этажей вода может не доходить. После восстановления ХВС 16 июля будет подана с повышенным содержанием хлора. До получения анализов использовать воду можно будет только для технических нужд. В компании «Водный Союз» уточнили, что результаты проверки воды на соответствие требованиям СанПиН планируется получить 18 июля.

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В Кургане и микрорайонах города с 14 июля на двое суток отключат холодную воду. Причина отключения — масштабная реконструкция очистных сооружений водопровода «Арбинка». Об этом сообщает «Водный Союз». «Для монтажа 10 задвижек диаметром 1000 — 1200 мм необходимо на двое суток остановить работу Арбинского водозабора. Поэтому в ночь с четверга на пятницу — с 00:00 14 июля и до ночи с субботы на воскресенье — до 24:00 15 июля будет прекращена подача холодной воды на г. Курган, р. п. Новый Мир, с. Кетово, микрорайоны Путейский, Черемухово и Тополя», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Отключение водоснабжения 14—15 июля не коснется микрорайонов Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк. Курганцев просят заранее позаботиться о необходимых запасах набрать воду до вечера 13 июля, поскольку в сети снизится давление и до верхних этажей вода может не доходить. После восстановления ХВС 16 июля будет подана с повышенным содержанием хлора. До получения анализов использовать воду можно будет только для технических нужд. В компании «Водный Союз» уточнили, что результаты проверки воды на соответствие требованиям СанПиН планируется получить 18 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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