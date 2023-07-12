12 июля 2023

У челябинца забрали BMW из-за неоплаты 177 штрафов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, bmw, инспектор дпс, бмв, проверка документов
Иномарку забрали за 177 неоплаченных штрафов на 256 тысяч рублей Фото:

В Челябинске у водителя BMW 630i Coupe изъяли машину из-за неоплаты 177 дорожных штрафов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

«В Челябинске сотрудники ГИБДД остановили для проверки BMW. На собственнике оказалось 177 исполнительных производств, большинство из которых дорожные штрафы, на 256 тысяч рублей. Судебные приставы прибыли на место и арестовали машину», — уточнили в ФССП.

Автомобиль забрали на эвакуаторе. Водителю необходимо погасить долги и заплатить приставам исполнительный сбор — 58 тысяч рублей. Иначе BMW продадут в счет погашения суммы.

На иномарку в основном зафиксированы штрафы за скорость. Среди мест нарушения — Московская область и столица, Башкортостан, Татарстан, Челябинская, Свердловская, Владимирская, Нижегородская области и Чувашия.

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В Челябинске у водителя BMW 630i Coupe изъяли машину из-за неоплаты 177 дорожных штрафов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону. «В Челябинске сотрудники ГИБДД остановили для проверки BMW. На собственнике оказалось 177 исполнительных производств, большинство из которых дорожные штрафы, на 256 тысяч рублей. Судебные приставы прибыли на место и арестовали машину», — уточнили в ФССП. Автомобиль забрали на эвакуаторе. Водителю необходимо погасить долги и заплатить приставам исполнительный сбор — 58 тысяч рублей. Иначе BMW продадут в счет погашения суммы. На иномарку в основном зафиксированы штрафы за скорость. Среди мест нарушения — Московская область и столица, Башкортостан, Татарстан, Челябинская, Свердловская, Владимирская, Нижегородская области и Чувашия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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