Приемную мать из Нижневартовска внесли в черный список опеки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ХМАО запустили процесс изъятия у известной в Нижневартовске опекунши пятерых детей Татьяны Алексеевой, которая, недавно переехав с семьей из Югры в Крым, начала публиковать в соцсетях видео издевательств над подопечными. Источник URA.RU, близкий к силовым структурам города, сообщил, что женщину, которая обещала отправить детей в психбольницу, сдать в детдом и заставляла дочь голыми руками чистить унитаз, уже была внесена в черный список опеки, но пытается оспорить это решение суда.

«Алексеева в своем блоге опубликовала видео, в которых обещала отправить подопечных в психушку, сдать обратно в детдом, заставляла дочь голыми руками чистить унитаз. Нижневартовская опека уже связалась с коллегами из Крыма и республиканским УМВД, чтобы проверить содержание детей. В Югре, по слухам, Алексеева уже внесена судом в черный список приемных родителей. Год назад двое из ее приемных детей сбегали из дома и отказывались возвращаться. Девочка после повторного побега пряталась всю ночь в заброшенном недострое в Нижневартовске. Забрать детей у Алексеевой пока не могут — она пытается оспорить решение суда», — сообщает инсайдер.

Факт побега детей широко освещался в нижневартовских соцсетях и средствах массовой информации. Корреспонденту агентства удалось найти объявления о пропаже мальчика и девочки, датированные июнем 2022 года.

Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова в разговоре с журналистом агентства отказалась комментировать подробности, однако заявила, что дело находится под ее пристальным контролем. «Я связалась с крымским омбудсменом и настояла на проверке условий, в которых живут дети. По моим данным, территориальное отделение службы опеки в Нижневартовске также направило заявление в УМВД и опеку республики Крым и потребовало провести проверку указанных в публикации фактов», — сообщила детский омбудсмен.

Блогерша Алексеева уже отреагировала на резонанс, опубликовав в своем блоге в сети Instagram* (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России — прим. URA.RU) серию сторис, в которых ругает подписчиков, отправивших видео с издевательствами над детьми в СМИ.