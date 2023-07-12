12 июля 2023

КПРФ возглавила топ тюменских отделений партий по финансам

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг КПРФ против мусорной реформы. Тюмень, кпрф, комунисты, красные флаги, флаги, грудинин на плакате
На балансе тюменского отделения КПРФ скопилось более 18 млн рублей Фото:

На балансе тюменского отделения КПРФ скопилось более 18 млн рублей с учетом финансов и имущества. Информация о доходах и расходах партий по данным на конец I квартала опубликована на портале регионального избиркома. Тюменские коммунисты оказались самыми обеспеченными среди политических объединений, представленных в области.

«Остаток на конец отчетного периода: Тюменское отделение КПРФ — 18,021 млн рублей», — значится в документе. На втором месте оказались единороссы — на балансе реготделения числится 5,025 млн рублей. На третьем — тюменское отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — 807 тысяч рублей.

Замыкает топ-6 не ведущее никакой активности «Яблоко» (22 тысячи рублей), ЛДПР (13 тысяч) и «Новые люди» (3,7 тысячи). Остальные партии отчитались о нулевом балансе.

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На балансе тюменского отделения КПРФ скопилось более 18 млн рублей с учетом финансов и имущества. Информация о доходах и расходах партий по данным на конец I квартала опубликована на портале регионального избиркома. Тюменские коммунисты оказались самыми обеспеченными среди политических объединений, представленных в области. «Остаток на конец отчетного периода: Тюменское отделение КПРФ — 18,021 млн рублей», — значится в документе. На втором месте оказались единороссы — на балансе реготделения числится 5,025 млн рублей. На третьем — тюменское отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — 807 тысяч рублей. Замыкает топ-6 не ведущее никакой активности «Яблоко» (22 тысячи рублей), ЛДПР (13 тысяч) и «Новые люди» (3,7 тысячи). Остальные партии отчитались о нулевом балансе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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