КПРФ возглавила топ тюменских отделений партий по финансам

На балансе тюменского отделения КПРФ скопилось более 18 млн рублей с учетом финансов и имущества. Информация о доходах и расходах партий по данным на конец I квартала опубликована на портале регионального избиркома. Тюменские коммунисты оказались самыми обеспеченными среди политических объединений, представленных в области.
«Остаток на конец отчетного периода: Тюменское отделение КПРФ — 18,021 млн рублей», — значится в документе. На втором месте оказались единороссы — на балансе реготделения числится 5,025 млн рублей. На третьем — тюменское отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — 807 тысяч рублей.
Замыкает топ-6 не ведущее никакой активности «Яблоко» (22 тысячи рублей), ЛДПР (13 тысяч) и «Новые люди» (3,7 тысячи). Остальные партии отчитались о нулевом балансе.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.